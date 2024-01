Perucci presenta la candidatura: "Nel solco del lavoro di Braconi, porto la mia esperienza"

Tanti cittadini hanno preso parte alla presentazione del candidato a sindaco di Agugliano Paolo Perucci, ex direttore del Centro Bignamini di Falconara Marittima. Perucci ha ricoperto in tutta la sua carriera importanti incarichi dirigenziali nelle Marche e in diverse regioni italiane. Un bagaglio di esperienze che oggi è pronto a mettere a disposizione della comunità di Agugliano. "Un impegno che parta dagli importantissimi risultati raggiunti da Agugliano Progetto Comune e dal sindaco Thomas Braconi, un gruppo che in questi anni ha saputo lavorare in maniera coesa e coerente con gli obiettivi del proprio mandato, realizzando importantissime opere pubbliche per il paese e ottenendo milioni di euro di finanziamenti pubblici per far crescere Agugliano", ha detto, accanto al primo cittadino in carica. "Ma chi te lo fa fare?" è la domanda che il candidato ha sentito rivolgersi in questi giorni. Risponde così: "Nella vita ho gestito il lavoro di centinaia di persone e ho imparato ad assumermi tantissime responsabilità. Ho fatto questa scelta perché sono cresciuto con l’idea dello spirito di servizio, dell’onestà e dell’impegno".