Pesaro-Ancona in treno: l’abbonamento + 10%

Non sono pochi, anzi è una popolazione in aumento quella che si sposta, non solo per lavoro, con i treni. E con l’inizio del nuovo anno arriva la sorpresa-stangata per chi per lavoro o per studio deve raggiungere il capoluogo di regione. Non ci sono solamente i consiglieri regionali che tutte le mattine prendono il treno per Ancona, ma ci sono molti dipendenti pubblici a partire da quelli che lavorano a Palazzo Raffaello senza contare anche tutti gli studenti che sono iscritti al politecnico.

Comunque il costo dell’abbonamento annuale sulla tratta Pesaro Ancona è passato dagli 822 euro di qualche giorno fa e cioè dicembre 2022, a 895 euro dei primi giorni di questo nuovo anno. Naturalmente proteste da parte degli utenti perché il rincaro è stato calcolato intorno ad un 10 per cento. Un aumento delle spese che si va a sommare a tutte le altre, senza contare l’inflazione che erode uno stipendio l’anno.