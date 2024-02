Pesaro capitale, vetrina per l’agroalimentare

Andranno a braccetto per tutto il 2024 in seguito alla designazione di Pesaro quale capitale italiana della cultura per mettere in mostra e valorizzare i gioielli dell’agroalimentare delle Marche. Food Brand Marche, organismo nato per valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio, infatti, ha realizzato una partnership strategica con la città di Pesaro e la Fondazione Pescheria. L’iniziativa ricca di eventi nei prossimi mesi si pone l’obiettivo, spiega Food Brand, "di integrare la tradizione culinaria delle Marche nell’esperienza culturale di Pesaro". Aspetto chiave di questa collaborazione è l’espansione, con l’organizzazione di eventi e iniziative legate al food e wine (cibo e vino) anche nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli, oltre naturalmente a Pesaro. Food Brand, infatti, è l’associazione produttori dell’agroalimentare Marche, nata con l’obiettivo di promuovere in maniera integrata l’enogastronomia, il turismo e la cultura del territorio in Italia e all’estero. La fotografia del sodalizio, fondato nel 2017 da sette soci rappresentanti delle eccellenze di questa terra (pasta, vino, carne, formaggi), dice tutto: 8 Consorzi di tutela legalmente riconosciuti, oltre 3.000 imprese agricole coinvolte, circa 750 milioni di fatturato aggregato, 33 prodotti certificati rappresentati. Dice Alberto Mazzoni, direttore di Food Brand: "Avere l’esclusiva a Pesaro 2024 come associazione produttori agroalimentari marchigiani per la gestione della cultura del cibo e del vino è una vittoria importantissima, frutto di vent’anni di lavoro per costruire questa realtà. Credo fermamente che l’aggregazione sia fondamentale". La filosofia di Fbm in questo momento di disagio per gli agricoltori è più che mai necessaria, come spiega ancora Mazzoni. "Noi abbiamo avuto la forza di mettere insieme coloro che erano rimasti emarginati, trasferendo il concetto che chi produce e sta insieme in un sistema collegato ne trae vantaggio. Tutto ciò è la filiera: produzione, trasformazione, commercializzazione. Siamo l’unico distretto del cibo italiano con un riconoscimento totale dei prodotti certificati. Senza il grande lavoro di questi imprenditori il mondo agricolo avrebbe meno forza. Il cambio generazionale non abbandona mai la terra, mantenendo vivo un legame affettivo e strategico con essa". Il calendario di Pesaro 2024 include eventi enogastronomici speciali, come degustazioni guidate, wine tasting, e gala dinner, organizzati in collaborazione con Food Brand Marche. Queste iniziative, che seguono l’indirizzo originario di Fbm, tendono a celebrare la cultura del cibo e del territorio nelle Marche, incoraggiando i partecipanti ad apprezzare la varietà e la qualità dei prodotti locali. Gli eventi si svolgeranno in luoghi come la Casa Rossini e Palazzo Gradari.