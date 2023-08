Pesaro sorpresa, ma tratta con Kum Ercoli: "Un evento di grande respiro"

Il festival Popsophia lascia Pesaro alla vigilia del titolo di Capitale della Cultura e approda ad Ancona. Un fulmine a ciel sereno per Matteo Ricci. Il sindaco di Pesaro è stato preso in contropiede dall’annuncio che dal prossimo anno il festival Popsophia sarà ospitato da Ancona: "Ho parlato con Lucrezia (Ercoli, ndr) appena questa mattina (ieri, ndr) – spiega il primo cittadino – è mi ha detto che non cambiava nulla. Nel senso che ad Ancona sarebbe stato realizzato un evento d’inverno, nei prossimi mesi, e il resto era confermato da noi. Ora se mi dite che il Comune di Ancona ha annunciato il trasloco del festival nel capoluogo di regione ne prendo atto". Una conferma che, in realtà, è arrivata direttamente anche dalla stessa direttrice artistica Ercoli. Ma Ricci non resta sicuramente senza niente nelle mani. "Il festival Kum? Sì, ho avuto già dei contatti con Recalcati – spiega il sindaco Pd – Ci conosciamo da tanto tempo e abbiamo già fatto delle iniziative insieme. Stiamo valutando quando e come proporre il festival a Pesaro. Non è escluso che si possa mantenere anche l’edizione di quest’anno anche se ormai i fondi sono stati già stabiliti nel bilancio comunale. Al massimo lo faremo il prossimo anno in un periodo da definire, ma stiamo lavorando per definire tutto".

Popsophia diviso a metà tra Ancona e Pesaro o tutto appannaggio del capoluogo di regione dal prossimo anno? Tutto ciò è ancora da definire, ma intanto Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, commenta così la notizia della prossima collaborazione con il comune di Ancona: "Siamo felici e orgogliosi della proposta dell’amministrazione comunale di Ancona. Ci sentiamo coinvolti in un progetto culturale di grande respiro nazionale, un impegno importante che vogliamo pienamente onorare. L’assessorato alla cultura ha colto l’identità unica del nostro metodo e della nostra proposta culturale che in questi anni è cresciuta come laboratorio creativo permanente della pop filosofia in Italia. Questo ci impegna nella creazione di un festival inedito, studiato per e con la città di Ancona, in grado di rappresentare anche una novità nel panorama culturale nazionale e internazionale. Coglieremo l’occasione per dare un contributo alla comprensione delle grandi questioni della contemporaneità che si agitano nei fenomeni della cultura di massa. Investiremo ancora di più nella produzione di appuntamenti esclusivi in grado di utilizzare i linguaggi di avanguardia e le nuove tecnologie. Il festival darà spazio alle connessioni tra la filosofia e l’attualità, per costruire non un semplice contenitore di presentazioni, ma un evento che produce pensiero. Siamo grati di questa fiducia che ci rende ancora più motivati nell’inizio di una nuova stagione".