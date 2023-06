Pesca a strascico a rischio La protesta delle marinerie

"No allo smaltimento della pesca a strascico. Sì al futuro della pesca". Questo lo slogan con cui le marinerie italiane al completo manifesteranno venerdì, unite contro il Piano di Azione dell’Unione Europea che "ha proposto una serie di misure dirompenti per l’assetto del settore". Le marinerie marchigiane si ritroveranno ad Ancona alle 10, davanti il mercato ittico del Mandracchio dove interverranno i responsabili regionali delle associazioni e dei sindacati del settore. L’iniziativa è stata promossa da Agli Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare,Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uil Pesca.

"Noi come LegaCoop e Alleanza delle Cooperative – sottolinea Simone Cecchettini, responsabile regionale Pesca marittima – siamo fortemente preoccupati per la previsione, da parte della UE, di chiudere entro il 2030 la pesca a strascico. Al momento l’atto è in fase di concertazione con gli Stati membri. Con questa manifestazione desideriamo invitare il ministro Francesco Lollobrigida, affinché si adoperi a livello europeo e blocchi la discussione".

Il Piano "Marine Action Plan", promosso dal Commissario europeo alla pesca e all’ambiente, il lituano Virginjus Sinkevicius, prevede la limitazione in tutta Europa della pesca a strascico e la creazione di ulteriori aree marine protette. Secondo i pescatori che hanno indetto la manifestazione, il Piano oltre che limitare la pesca a strascico e la creazione di nuove aree marine "si basa su dati scientifici non aggiornati e accurati e porterà alla totale dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento dei prodotti ittici". Questo senza considerare "l’impatto sociale ed economico su imprese, lavoratori, territori". Il "no" dei pescatori è anche rivolto "ad un prodotto importato da Paesi esteri in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro".

Nelle Marche la pesca a strascico conta 150 barche, circa 1500 lavoratori e un conseguente indotto, e un fatturato di circa 100 milioni di euro annui. In Italia la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia, con 2088 unità, circa 7mila lavoratori, il 30% degli sbarchi e il 50% dei ricavi. "La discussione del Piano europeo – prosegue Cecchettini – dovrebbe avvenire dopo la demolizione della flotta peschereccia prevista per il 2024 al fine di valutare lo stato complessivo e il futuro del settore che non può essere quello di chiudere definitivamente la pesca a strascico".

Il pacchetto presentato a febbraio dalla Commissione europea Map (piano di azione per la protezione e il ripristino degli ecosistemi marini per una pesca ecosostenibile e resiliente), oggetto di protesta dei pescatori a strascico, rappresenta al momento un obiettivo non vincolante ma indica chiaramente la strada che l’Europa intende intraprendere da qui al 2030. Claudio Desideri