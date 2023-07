Pescatori di frodo con 6mila ricci di mare: scattano il sequestro e una maxi sanzione

Un lungo appostamento, durato tutta la notte, che ha portato la guardia di finanza a scoprire due pescatori di frodo arrivati da fuori regione per portarsi via 6mila ricci di mare. L’operazione è di martedì notte, a Portonovo, già meta in passato di episodi simili finiti sempre male per chi tenta di pescare con le bombole questi prodotti ittici. Proprio la pesca subacquea è vietata dalla legge. I militari, insieme al personale della guardia costiera e al reparto operativo Aeronavale delle Fiamme gialle, hanno atteso il momento giusto per trovare i due con le mani nel sacco. Il controllo ha visto impegnate le pattuglie di terra. I ricci, del valore di 12mila euro, sono stati sequestrati e poi subito rigettati in mare per non farli morire e per permettere il ripopolamento dei fondali. Ai due pescatori, che probabilmente avrebbero poi rivenduto il prodotto a qualche ristorante del sud Italia, dove questa pietanza va molto di moda, sono state contestate violazioni amministrative per 4mila euro. Sequestrata l’attrezzatura utilizzata per pescare i ricci, per lo più bombole, retini, guanti. La pesca dei ricci di mare non è consentita con le bombole e sul numero è consentito un massimo di 50 esemplari a persona. Vietata la vendita e la commercializzazione perché privi di una idonea documentazione sulla loro tracciabilità e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.