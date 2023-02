Pesce "blu" nelle mense, ma l’azienda vince la causa

Pesce di scarsa qualità che doveva finire nelle mense scolastiche, nello specifico filetti di platessa dal sospetto colore "bruastro". I fatti risalgono al 2018 quando l’azienda appaltatrice del servizio mensa era stata sanzionata dal Comune perchè la fornitura di pesce era stata bloccata dalla dietista visto l’aspetto inquietante e rimpiazzata con un pasto sostitutivo. Ma una sentenza del Tribunale ha dato ragione alla ditta condannando il Comune a risarcirla e pagare le spese legali. Un debito fuori bilancio per l’Ente pari a 3500 euro che è stato discusso animatamente ieri per l’approvazione in Consiglio Comunale su proposta della Giunta.