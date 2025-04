Peschereccio affonda in porto: pompieri in azione

Affonda un peschereccio, al porto della Rovere arrivano i vigili del fuoco. Si sono svolti ieri mattina alcuni accertamenti dopo che, nel tardo pomeriggio di lunedì i pompieri sono intervenuti in una parte della darsena dove sono ormeggiate diverse vongolare ed alcuni pescherecci. Tra questi, quello che è affondato e che ora dovrà essere recuperato. Ieri mattina, attorno all’imbarcazioni si notavano alcune chiazze più scure, probabilmente dei liquidi provenienti dal vano motore dell’imbarcazione, che è in parte sott’acqua. Si tratta di un vecchio peschereccio praticamente in disuso e che da tempo era fermo a ridosso del pontile che si trova sul retro del Club Nautico.

Sono in corso diverse valutazioni per effettuare la rimozione che sarà effettuata il più presto possibile. Sull’accaduto gli inquirenti stanno indagando anche per verificare eventuali sversamenti di sostanze inquinanti che potrebbero venire tradotte in sanzioni per il proprietario. Nell’agosto 2023 era divampato un incendio in un peschereccio ormeggiato a poca distanza da quello affondato lunedì: il tragico incidente aveva causato la morte di un 35enne bengalese, mentre altri due marinai erano rimasti ustionati. Come allora l’imbarcazione è sotto sequestro per consentire le indagini e capire le motivazione che hanno causato l’affondamento dell’imbarcazione.