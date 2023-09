Pescivendolo abusivo, scatta la maxi multa. Controlli in centro storico

Un pescivendolo abusivo che vendeva pesce con scarse norme igieniche e due uomini pregiudicati che si trovavano in piazza Roma senza motivo. Il venditore ambulante abusivo è stato trovato sabato mattina, nella zona di piazzale Loreto. L’uomo, un quarantenne di origine egiziana, aveva con sé circa 8 chili di pesce fresco tenuto in condizioni igienico sanitarie scarsissime e comunque privo di qualsiasi autorizzazione che lo abilitasse alla vendita. Il pesce è stato immediatamente sequestrato e distrutto. All’uomo è stata contestata una sanzione amministrativa pari ad euro 8mila euro. Nel pomeriggio di sabato invece, in zona piazza Roma, i poliziotti della questura dorica hanno identificato due soggetti, un italiano ed un tunisino, entrambi gravati da precedenti penali per violazione delle norme in materia di immigrazione e di sostanze stupefacenti. Al giovane italiano è stato notificato un avviso orale emesso dal questore mentre il tunisino è stato invitato negli uffici di via Gervasoni