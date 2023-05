Pestaggio in discoteca, cinque nei guai

Massacrato di botte dopo una serata in discoteca trascorsa con la fidanzata e i suoi amici. In quattro lo avrebbero bloccato e pestato a sangue buttandolo dentro un fosso e facendogli fare un volo in un dirupo di quasi due metri. L’aggressione sarebbe avvenuta addirittura in due riprese. Per evitare le percosse almeno al volto la vittima ha infilato la testa sotto un’auto parcheggiata incassando così i colpi solo lungo il corpo. Il bilancio delle ferite riportate è da ring di pugilato: 139 giorni di prognosi, più di quattro mesi di cure per riprendersi. Il pestaggio è avvenuto alla discoteca Noir e in cinque rischiano un processo per lesioni personali aggravate, rapina e favoreggiamento. Il fatto risale al 27 ottobre del 2019 e ieri per i cinque accusati si è tenuta l’udienza preliminare danti al gup Alberto Pallucchini. Tra gli indagati c’è anche una ragazza, 35enne, albanese. L’accusa di favoreggiamento è solo per lei. E’ difesa dalle avvocate Cristina Bolognini ed Elena Martini. Gli altri reati sono a carico di quattro ragazzi, tra i 29 e i 34 anni (due sono fratelli), tutti residenti nello Jesino ma di origine marocchina, cubana e siriana. Le loro difese sono affidate agli avvocati Alessandro Sorana, Paolo Ludovico, Roberto Regni, e Andrea Nocchi. Due hanno fatto richiesta di abbreviato, la ragazza vuole patteggiare. Il gup ha rinviato per le discussioni prossimo 14 settembre. Parte civile si è costituita la vittima, un chiaravallese di 31 anni, con l’avvocato Sara Scalpelli. Stando alle accuse quella sera il 31enne era in discoteca con al fidanzata che avrebbe incontrato nel locale il suo ex. Tra i due ragazzi è scoppiata una lite che avrebbe fatto intervenire gli amici dell’ex ragazzo della fidanzata del 31enne. Quest’ultimo sarebbe stato aggredito dai 4 indagati con calci e pugni e strette al collo. Colpendolo ripetutamente lo avrebbero spinto anche in un dirupo. Il gruppetto lo avrebbe derubato del portafoglio, con dentro più di 300 euro e il cellulare del valore di mille euro. L’intervento di un amico e degli addetti alla sicurezza avevano messo in fuga i quattro. Il 31enne era andato via in auto ma poi era tornato alla discoteca per recuperare la fidanzata che era rimasta lì.