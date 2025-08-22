Pestato a sangue tra gli chalet

Ancona, 22 agosto 2025 – Aggredito in spiaggia da degli sconosciuti che lo hanno lasciato a terra con il volto tumefatto e il sangue che gli usciva dal naso. Inizialmente si è pensato a una rissa, scoppiata per un abuso di alcol, ma all’arrivo della polizia è stata trovata solo una persona ferita, che si è mostrata poco collaborativa. Il fatto risale alla notte scorsa, a ridosso di uno degli chalet che costeggiano via Flaminia.

Cosa abbia scatenato l’aggressione è ancora al vaglio della questura. In ospedale è finito un 25enne di origine egiziana. Il giovane è stato soccorso dal 118 e da un’ambulanza, che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Erano le 3.30 quando è arrivata una chiamata al 112 per il ritrovamento di una persona svenuta vicino alla spiaggia di Palombina Vecchia, nel comune di Falconara, con delle ferite. Due pattuglie delle Volanti hanno raggiunto il luogo trovando il giovane privo di conoscenza. Nel frattempo erano arrivati anche i sanitari che stavano provvedendo alle prime cure.

Il 25enne, dolorante, a poco a poco si è ripreso, ma era in stato confusionale. Dai documenti gli agenti lo hanno identificato: è risultato già noto alle forze dell’ordine per altre problematiche. Aveva il viso pieno di lividi, come qualcuno che avesse subito un’aggressione. Nell’immediatezza dell’intervento il giovane non ha saputo spiegare cosa gli fosse successo e chi lo avesse ridotto in quello stato. Il personale sanitario lo ha caricato in ambulanza e lo ha portato in ospedale. Una volta arrivato al pronto soccorso è stato messo in attesa, perché c’erano codici più gravi, e dopo poco tempo il 25enne si è allontanato da solo, forse anche a piedi, dalla struttura, rinunciando alle cure mediche. Fino a ieri non aveva sporto denuncia contro i suoi aggressori, ma non è detto che non lo faccia nelle prossime ore. La polizia, raccolti i pochi elementi a disposizione, ha avviato una indagine e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e capire se quanto successo sia legato a qualcosa di penalmente rilevante. Dall’inizio dell’estate non sono mancate risse e aggressioni: una, a fine giugno, aveva interessato Castelferretti, in piazza della Libertà, dove due gruppi si erano affrontati armati di coltelli. Un gruppo era formato da egiziani e l’altro da macedoni. C’era stata una violenta colluttazione e tre delle persone coinvolte erano finite in ospedale.