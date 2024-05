"Pestato dai bulli: ho paura e non esco più"

"Un mio amico è stato pestato da una banda di bulli che terrorizzano ragazzini per avere denaro. Ho paura e non esco più di casa". A rivelarlo un ragazzino di appena 13 anni sotto choc per l’aggressione subita da un suo amico nelle scorse settimane. E’ allarme in città per le bande (sarebbero tre) che seminano paura e terrore in varie zone della città, tra la zona del McDonald’s e la stazione ma anche ai giardini pubblici di viale Cavallotti e al parco Esedra. Ragazzini che poi, secondo quanto riferiscono loro conoscenti, postano le loro bravate sui social network. "Postano foto da gangster, da boss, con le pistole (probabilmente giocattolo, ndr) e le banconote messe a ventaglio come sorta di avvertimenti" racconta ancora l’adolescente. Nei giorni scorsi sul muro di via King è comparsa una scritta "Marocchino, stai attento che ti picchiamo", poi quelle che hanno imbrattato diverse zone della città "Wake up!". Dopo l’ultima aggressione in strada nella zona della stazione ferroviaria, con sei minorenni residenti in città, individuati e denunciati dalla polizia abbiamo sondato le azioni che l’amministrazione comunale, in sinergia con le forze dell’ordine sta mettendo in campo: "Occorre anzitutto riconoscere – spiega il vicesindaco Samuele Animali - che si tratta di un fenomeno diffuso, specie con il dopo Covid, e utilizzare strategie articolate. Abbiamo dialogato con genitori e ragazzi in diversi contesti. La preoccupazione è legittima e l’amplificazione del passaparola rinforza questo bullismo di strada. L’azione di contrasto avviene mediante l’individuazione dei responsabili, seguita da una sanzione appropriata. Un’azione condotta efficacemente dalle autorità competenti con le quali siamo in stretto contatto: forze di polizia, autorità giudiziaria e servizi minorili. Anche perché si tratta di reati commessi alla luce del sole e spesso "rivendicati" sui social da soggetti conosciuti anche dai servizi. A medio termine occorre un lavoro di educazione e prevenzione di cui debbono rendersi protagoniste tutte le istituzioni: famiglia, scuola, comunità, amministrazione. Abbiamo sviluppato l’attività educativa con programmi quali "Jesi educa" e il tavolo della comunità educante. In collaborazione con altri soggetti pubblici e del privato sociale, sono stati promossi o potenziati progetti che riguardano centri di aggregazione e doposcuola, attività sportive, educativa di strada, sportelli di sostegno psicologico e mediazione penale".

Sara Ferreri