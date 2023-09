Pestato dal branco. Chiede di poter passare: quindicenni lo massacrano

Ha avuto una discussione con un gruppetto di ragazzi, tutti sui quindici-sedici anni perchè aveva chiesto loro di poter passare.

Per tutta risposta il branco lo avrebbe accerchiato e aggredito a calci e pugni. Grave episodio di violenza nella nottata di ieri nei pressi del ristorante Giardino al Viale della Vittoria.

La vittima dell’aggressione è un 54enne di Ancona che in quel momento si trovava in compagnia della moglie.

Non è ancora se la coppia fosse stata o meno a cena al ristorante. Fatto sta che è scoppiata una lite tra lui e il gruppo di ragazzi. Pare che la lite sia scoppiata per una banalità. L’uomo avrebbe chiesto ai ragazzi di poter continuare il suo cammino, ma evidentemente qualcuno di quelli lo ostacolava. Con un pretesto il branco lo avrebbe fatto cadere a terra per poi prenderlo a calci e a pugni.

La violenza si sarebbe consumata sotto gli occhi terrorizzati della donna e di alcuni passanti che sarebbero poi stati i primi a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitate due pattuglie dei carabinieri che hanno subito cercato di rintracciare gli autori del pestaggio. I militari hanno preso a sommarie informazioni alcuni testimoni. Ci sarebbe già una prima ricostruzione piuttosto precisa degli aiutori del linciaggio.

Sono state allertate anche le ambulanze. Nei pressi del noto ristorante anconetano sono arrivati i mezzi di soccorso della Croce Rossa. Stando a una prima diagnosi, il 54enne avrebbe riportato un grosso ematoma al piede sinistro (gli sarebbero saltati sopra), dolori alle costole, molte escoriazioni alle braccia e versamento in un occhio,

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Da valutare le sue condizioni cliniche.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto per capire i motivi della discussione che è poi degenerata, sfociando in un vero e proprio pestaggio.

Al momento non si hanno notizie di denunce o di fermi, ma è chiaro che sulla base delle testimonianze raccolte, i carabinieri stanno cercando di stringere il cerchio per poter arrivare al risultato di individuare qualcuno degli aggressori.

I motivi della lite, stando quanto riferito dai presenti, sarebbe stati futili. La scazzottata sarebbe stata vista da più persone. Qualcuno sarebbe anche interveniuto per cercare di dividere i contendenti. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Il tempo necessario a lasciare il 54enne a terra dopo essere stato accerchiato e barbaramente picchiato.

a.mas.