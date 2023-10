Pestato in discoteca: "Scambio di persona"

La serata in discoteca aveva preso una brutta piega, soprattutto per un 25enne, picchiato da almeno quattro ragazzi che gli avrebbero rotto un ginocchio a suon di calci e pugni. Solo uno però dei quattro aggressori era stato identificato e per lui ieri, un 26enne anconetano, è arrivata una condanna a 10 mesi (pena sospesa) per lesioni aggravate. Tutto sarebbe scaturito da un ipotetico scambio di persona. Era la sera di Ferragosto, del 2019, quando è avvenuto il pestaggio alla discoteca Mamamia di Senigallia. Dopo quell’episodio il locale fu fatto chiudere per due settimane. La serata trascorreva tranquillamente quando un 25enne, originario di Roma ma in vacanza in quel periodo, è stato avvicinato da un gruppo di quattro giovani. Uno avrebbe attirato la sua attenzione dicendogli questa frase: "Tu e il tuo amico marocchino". Un pretesto per fargli capire che aveva combinato qualcosa. Il 25enne però era caduto dalle nuvole. Non aveva amici marocchini e lì conosceva davvero poche persone essendo di tutt’altra zona. Il gruppetto lo avrebbe accerchiato e iniziato a colpire con calci e pugni. Nemmeno quando era caduto a terra si sarebbero fermati, continuando a sferrare un colpo dietro l’altro tanto da ferirlo al ginocchio e su tutto il corpo. Il movimento aveva attirato l’attenzione della sicurezza che era intervenuta in aiuto al pestato. In tre erano riusciti a correre via prima che un buttafuori arrivasse vicino al ferito. Uno era rimasto invece ancora sopra di lui. E’ stato questo ad essere identificato nel 26enne anconetano finito poi a processo.

A condannarlo ieri, in concorso con altri tre soggetti rimasti però ignoti, è stato il giudice Carlo Cimini che ha stabilito anche una provvisionale di 7mila euro da dare alla parte offesa. Prima della sentenza sono stati sentiti due testimoni, un buttafuori che quella sera è intervenuto in difesa del ferito e un amico della vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Filippo Caporalini. "Gli faceva talmente male la gamba – ha riferito l’amico della vittima in aula – che ho dovuto portarlo in ospedale in braccio". Inizialmente la prognosi per il 25enne romano era stata di 10 giorni ma poi è salita superando i 30 giorni tanto che il giovane ha dovuto affrontare terapie, riabilitazioni e anche una operazione. L’imputato, difeso dall’avvocato Roberto Zucchi, ha sempre respinto le accuse parlando solo di una rissa che era scoppiata quella sera in discoteca.

Marina Verdenelli