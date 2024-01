Pestato per un parcheggio: un 50enne finisce in ospedale

Preso a pugni per un parcheggio mette tornava a casa. È successo sabato sera, in via De Gasperi, attorno alle 22.30. Un residente della zona, 50 anni, stava parcheggiando con la propria autovettura quando una persona avrebbe avuto da ridire.

Tra i due è scoppiata una lite che è proseguita per alcuni minuti.

L’oggetto del contendere sarebbe stato proprio il parcheggio occupato. Dalle parole sono passati alle mani.

L’automobilista 50enne ha preso una raffica di pugni in faccia finendo ko.

Rimasto ferito ha chiamato i soccorsi e il suo aggressore sarebbe fuggito. L’uomo ha riportato un trauma facciale. È stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla. Il mezzo sanitario lo ha portato in pronto soccorso per le cure del caso. Non sarebbe comuqnue grave.

Il ferito potrà sporgere denuncia contro chi lo ha aggredito. Non è chiaro se all’episodio abbiano assistito altre persone che si trovavano sul posto e se il 50enne conoscesse l’aggressore.