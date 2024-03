Pestato per un rimprovero, due minori ricorrono alla messa alla prova

Pestato in pieno centro, due minorenni ricorrono alla messa alla prova per evitare il processo. Dopo i due maggiorenni, accusati di far parte di una baby gang che il 18 luglio del 2021 aggredì un 50enne che li aveva rimproverati perché stavano creando disturbo in piazza del Papa e avevano provato a rubare anche una bicicletta, si è attivata pure la giustizia minorile. Nel gruppetto infatti erano in 4 quella sera, due appena 18enni e due 17enni. "Ragazzi adesso basta, datevi una calmata", aveva detto la vittima, poco prima di essere pestata a sangue. Il gruppetto se l’era legata al dito, aveva seguito l’uomo per poi aggredirlo in via Matteotti. Gli avevano rotto il naso. Grazie alle telecamere la squadra mobile aveva individuato i presunti responsabili, quattro giovani. I maggiorenni sono a giudizio al tribunale ordinario con le accuse di danneggiamento e lesioni aggravate in concorso. I minorenni, per gli stessi reati, stanno affrontando il procedimento al tribunale dei Minori dopo che la procura ha chiesto per loro il rinvio a giudizio. Ammessi alla messa alla prova per un periodo di 8 mesi stanno facendo volontariato in una parrocchia e sembrano pentiti. Il percorso scadrà ad agosto. Se andrà a buon fine estinguerà i reati ed eviteranno un processo. I due sono difesi, uno dallo studio Bolognini e Martini, l’altro dagli avvocati Silvia Roccoletti e Barbara Badaloni. Sempre in abito minorile ieri si è definita anche la vicenda di una rissa in piazza del Papa, scoppiata per vecchi rancori, avvenuta la sera del 30 maggio del 2020. Due gruppetti di giovani si erano affrontati, in tre erano rimasti feriti. Indagati dieci minorenni accusati di rissa in concorso e lesioni aggravate. Avevano aggredito una coppietta, già picchiata nel 2019 durante la Notte Bianca, e si volevano vendicare delle denunce che ne erano seguite. Due stanno facendo la messa alla prova, per un terzo ieri è stato deciso il non luogo a procedere, tre sono stati condannati in abbreviato con pene tra 6 e 9 mesi.

Marina Verdenelli