"Petali d’amore", atto primo

Nasce "Petali d’amore", la nuova rassegna culturale anconetana ideata dall’autrice dorica Alessandra Maltoni, presidente del Centro Studi Cultura e Società. La prima edizione si terrà a Loreto, tra la Sala consiliare del Municipio e l’hotel Pellegrino e Pace, dove verranno presentati alcuni libri di personaggi della provincia anconetana. Non solo letture, però: spazio anche al cinema, con attori del calibro di Giovanni Visentin (volto noto di ´Rex´ e ´Il commissario Montalbano´) e alla religione. Le giornate, ad ingresso gratuito, inizieranno tutte verso le 9.30 del mattino, per poi proseguire con tavole rotonde, dibattiti e passeggiate naturalistiche alla scoperta del territorio fino a sera (ulteriori informazioni sul programma al numero 366/ 6024998).

"L’obiettivo della rassegna – spiega Maltoni, che nell’organizzazione ha coinvolto docenti e personalità di spicco dell’Università di Bologna – è rilanciare il nostro territorio, promuovere i luoghi nostrani, le piccole perle poco conosciute fuori regione. Loreto darà il via a tutto, perché è per eccellenza un luogo di cultura universale in cui spicca l’amore divino".

È proprio questo, l’amore divino, il tema della prima giornata, il 18 settembre. Si prosegue dunque con l’amore per il cinema, il 19 settembre, per approdare quindi all’amore laico, quello per la società civile e la solidarietà, con gli incontri del 20 settembre. "Il filo rosso – ribadisce Maltoni – è l’amore declinato in tante forme, per questa ragione ho scelto il titolo di ´Petali´ – continua la presidente del Centro – L’amore è una leva per l’umanità – precisa – è la forza universale che ci fa sopravvivere alle vicissitudini più brutte, è l’elemento che ci unisce e attraverso cui è possibile costruire dialoghi".

Nella giornata dedicata al cinema, ci sarà spazio per la proiezione del celebre film ´Un anno di scuola´, di Franco Giraldi (tratto dalla letteratura triestina a firma Stuparich). Ospite d’eccezione, l’attore di teatro e fiction Giovanni Visentin, atteso per il 19. Durante la tre giorni, si alterneranno pure Adriano Di Pietro, docente e fra i soci fondatori delle Cineteca di Bologna, e l’ex magnifico rettore dell’Univpm, l’Università politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Con lui, anche Stefania di Buccio, amministratore giudiziario che parlerà dei beni confiscati alla mafia, nonché Diego Franzoni, il cui libro – insieme ad altri volumi – verrà presentato all’interno del Punto Libri il 19, attorno alle 11.

Nicolò Moricci