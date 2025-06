Petardi sotto casa: si pensa a un’intimidazione

Petardi sotto il portone di casa, il responsabile individuato da un vicino. Il fatto è avvenuto nella frazione di Gabella a Marina di Montemarciano, la scorsa notte. A svegliarsi, non solo i residenti della casa presa di mira ma anche alcuni vicini. "Stavo dormendo e ad un tratto ho sentito delle esplosioni - spiega uno dei residenti nella bifamiliare presa di mira – inizialmente, ancora addormentato non riuscivo a capire se fossero esplosioni, un incidente, una frenata di un auto o altro. Guardando nell’occhiello della porta ho visto del fumo, sono uscito di corsa verso l’estintore posto nelle colonne tunnel dei garage e ho sentito puzza di polvere da sparo, ho visto del fumo ma niente incendio. A terra c’erano dei petardi appena esplosi, sono andato in strada ho percorso la via ma l’artefice si era già volatilizzato".

Ieri mattina l’uomo ha incontrato un vicino di casa che ha visto l’artefice, che, arrivato con la sua auto dopo aver lanciato i petardi si è dato alla fuga. Nessun atto vandalico, sembrerebbe più un atto intimidatorio. La vittima ha già provveduto ad informare i militari e nella giornata di oggi sporgerà denuncia. L’intento è quello di individuare al più presto il responsabile: "Le telecamere ancora non ci sono ma le metteremo presto" conclude.