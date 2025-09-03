Peter Buldorini conquista la semifinale ad Allershausen: ora c’è l’irlandese Agwi

Peter Buldorini continua a stupire sui campi tedeschi. Il tennista recanatese ha centrato la qualificazione alle semifinali del torneo M15 di Allershausen, in Germania, battendo nei quarti di finale il ceco Jonas Kucera (n. 1573 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-3, 6-0. Una vittoria netta e convincente quella del portacolori marchigiano, che ha dominato l’incontro sin dalle prime battute, non concedendo praticamente nulla al suo avversario. Il primo set si è chiuso 6-3 a favore di Buldorini, che ha saputo mantenere alta la concentrazione anche nel secondo parziale, chiuso con un eloquente 6-0. Le statistiche del match testimoniano la superiorità del recanatese: un ace messo a segno contro i due doppi falli commessi, e soprattutto una gestione impeccabile dei momenti chiave. Buldorini ha vinto 7 game di servizio contro i 2 dell’avversario e ben 8 game consecutivi, dimostrando una continuità di rendimento che ha fatto la differenza.

Particolarmente efficace il servizio del tennista marchigiano, che ha conquistato 35 punti al servizio contro i soli 16 dell’avversario ceco, mantenendo un vantaggio costante per tutti i 59 punti totali disputati nell’incontro. Con questo successo, Buldorini (attualmente numero 1007 del ranking ATP) si è guadagnato l’accesso alle semifinali del torneo tedesco su terra battuta, un risultato di prestigio che conferma il momento di forma del giovane talento recanatese. In semifinale, Buldorini se la vedrà con l’irlandese Michael Agwi, numero 597 del ranking mondiale e prima testa di serie del torneo.