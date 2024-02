"Peter Pan - Il musical" alle Muse con le musiche di Edoardo Bennato

Uno spettacolo che entusiasma i più piccoli ma che emoziona anche i grandi. E’ ‘Peter Pan - Il Musical’, in scena stasera (ore 20.45) e domani pomeriggio (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. E’ un sorprendente successo lungo 17 anni. Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, lo spettacolo ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi. Lo show vanta la regia di Maurizio Colombi e le musiche indimenticabili di Edoardo Bennato che trasportano gli spettatori in un percorso emozionante e coinvolgente, in cui la fantasia si mescola con la realtà, regalando momenti di pura meraviglia. Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Bennato tratte dal mitico album ‘Sono solo canzonette’ e con altri brani come "Il rock di Capitan Uncino", "La fata", "Viva la mamma" e molte altre, fino alla celeberrima "L’isola che non c’è".

I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo, che può contare anche sull’inedito "Che paura che fa Capitan Uncino". Altro punto di forza sono i 21 artisti che animano un mondo magico arricchito di effetti speciali come il volo di Peter. Sullo sfondo, la fatina Trilli, gli immancabili duelli con Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato e il sinistro ticchettio dell’astuto Coccodrillo che terrorizza Uncino. A dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer italo-americano Leonardo Cecchi, idolo di una generazione di ragazzi che lo ha amato nella serie tv "Alex & Co", trasmessa da Disney Channel e Rai Gulp. Attore, cantante, ballerino e anche scrittore, Leonardo dona nuova luce al coraggioso e sfrontato protagonista.

Nel ruolo di Capitan Uncino c’è Giò Di Tonno, nuovamente in un ruolo da protagonista dopo il tour sold-out del ventennale di ‘Notre Dame de Paris’. La biglietteria delle Muse è aperta oggi dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 19.45; domani dalle 15.30. Biglietti on-line su www.vivaticket.com. Per oggi sono a disposizione biglietti per la seconda e la terza galleria e per i tre ordini di palchi (prezzi da 51 a 16,80 euro); per domani solo biglietti per i palchi del secondo e del terzo ordine, con prezzi rispettivamente di 51 e 38 euro). Info 07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.