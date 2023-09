Petite Terrible finisce quarta

Si è ufficialmente concluso il Melges 32 World Championship: ieri, l’ultima prova, importante non tanto per la classifica generale (risolta ieri con la vittoria anticipata dell’anconetano Alberto Rossi con Enfant Terrible-Adria Ferries), quanto per la graduatoria finale delle Melges 32 World League e le piazze d’onore del Mondiale. A fare sua prova e circuito è stato l’equipaggio di Pippa 2 della coppia Petterson-Benussi mentre Petite Terrible-Adria Ferries di Claudia Rossi (figlia di Alberto) e del tattico Diego Negri si è reso protagonista di un’ottima performance e ha chiuso il campionato con un secondo posto di giornata che ha cristallizzato la quarta piazza assoluta. Assente giustificato l’equipaggio di Enfant Terrible-Adria Ferries che venerdì ha conquistato il titolo iridato con una prova d’anticipo. "Sono soddisfatta – ha detto Rossi junior – purtroppo i risultati non rispecchiano le nostre potenzialità ma devo rendere merito all’equipaggio che ha spinto senza mai mollare. Torno a casa soddisfatta e senza rimpianti, vedere mio padre tornare sul tetto del mondo è stata una gioia immensa. Sono contenta perché, dopo un periodo difficile a livello personale, non vedevo l’ora che tornasse a sorridere".