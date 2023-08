"Petitione per salvare Villa Torlonia a Senigallia: la petizione si allarga"

Approda su Change.org la petizione per salvare Villa Torlonia per evitarne l’abbattimento. Le firme raccolte in poco tempo sono 240: "Nel 2023 la Sovrintendenza delle Belle Arti delibera lo smantellamento di Villa Torlonia che si trova a Senigallia – si legge nel testo della petizione -. A fronte di una perdita di patrimonio artistico e storico, data la longeva e controversa storia di Villa Torlonia, tutelare la cura dell’immobile è di vitale importanza. Riteniamo tale scelta una miopia a livello di programmazione comunale in relazione alla tutela di edifici storici. Con l’abbattimento di questa villa di fatto ci si gioca la perdita di una parte della storia di Senigallia. La villa può essere considerata il nostro salotto di cultura, abbattere ‘luoghi’ di memoria storica collettiva significa non gestire al meglio il patrimonio immobiliare storico e non creare comunità solide. Villa Torlonia assume un valore inestimabile perché costruita per essere abitata da Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone. Essa offre un servizio sostanziale, che non si limita al rappresentare la storia di una città, ma anche quella dell’intera Italia".

La petizione è indirizzata al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, al vice sindaco Riccardo Pizzi e a tutte le associazioni culturali della città, è di evitare la demolizione di Villa Torlonia e, soprattutto, che sia trasformata la destinazione urbanistica.