Petizione a Jesi: sicurezza a San Giuseppe al vaglio della giunta

Sicurezza a rischio nel quartiere San Giuseppe la giunta Fiordelmondo esamina la petizione di 51 cittadini protocollata il 17 agosto e illustra le mosse avviate e da intraprendere. Gli amministratori evidenziano le "azioni e attività già poste in essere dall’amministrazione sulle condizioni di sicurezza del quartiere". E cioè: "L’avvio di controlli amministrativi da parte della polizia locale nei confronti di diversi esercizi commerciali, a seguito delle ripetute segnalazioni da parte dei residenti". E poi la "richiesta alle forze dell’ordine preposte di implementare le attività di controllo negli orari notturni". "Si è in attesa – aggiungono – dei provvedimenti che verranno adottati dal questore di Ancona in esito ai controlli delle forze". Le altre azioni da porre in essere, mette nero su bianco la giunta, sono: "Proseguire le attività di controllo amministrativo dalla polizia locale nei confronti di diversi esercizi commerciali della zona, continuare il monitoraggio della situazione e del suo evolversi". E ancora: "Avviare e realizzare gli investimenti già programmati di riqualificazione di diverse aree del quartiere e proseguire nella costante collaborazione con i servizi sociali".