Petrucci e la "Canzone popolare come incanto, racconto e canto"

Gastone Pietrucci, la graffiante voce de La Macina, si presenta in scena con "La canzone popolare come incanto racconto e canto". Con lui anche il musicista Marco Gigli, chitarra e voce. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18 (ingresso libero) nello spazio conferenze dei locali gestiti dalla Fondazione Gabriele Cardinaletti lungo corso Matteotti i quali ospitano la mostra "Jesi e il Novecento, verso il 2025".

Attraverso il racconto, gli aneddoti, i ricordi, il canto, oggi pomeriggio verrà presentato e fatto conoscere con una serie di dieci lezioni-concerto, l’affascinante, divertente, interessante lavoro di ricerca sul campo, il contatto con gli informatori, la riscoperta e la riproposta della tradizione orale marchigiana, frutto di un lavoro più che quarantennale e di una travolgente passione di Gastone Pietrucci, fondatore, leader, voce ed anima del gruppo di ricerca e canto popolare marchigiano "La Macina".

A fare da "controcanto" al racconto e al canto del monsanese Gastone Pietrucci, il chitarrista de La Macina: Marco Gigli.

"La Macina", gruppo folk fondato dallo stesso Gastone Pietrucci che ha da poco raggiunto il traguardo degli 80 anni con un disco ad hoc.

Per l’occasione sarà possibile anche visitare la mostra he si chiuderà la prossima settimana.

sa. fe.