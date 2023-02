Pianello riapre il suo supermercato "Un simbolo della voglia di rinascita"

"Grazie di cuore per essere ritornati". Il ringraziamento della popolazione di Pianello d’Ostra ad Aldemiro Carletti, alla sua famiglia e alle sue dipendenti sotto forma di commovente striscione attaccato proprio davanti al negozio. Sono loro l’anima del negozio Coal che cinque mesi fa, il giorno dopo la tragedia dell’alluvione, sembrava destinato a sparire per sempre. Occhi lucidi, sorrisi, applausi e palloncini ieri mattina per riaccogliere un pezzo fondamentale della comunità di Pianello, il suo supermercato. Il taglio del nastro è stato effettuato dalla sindaca di Ostra, Federica Fanesi, a conferma dell’importanza dell’evento: "Non è solo la riapertura di un attività commerciale – ha detto la sindaca – ma un pezzo di Pianello che riparte e un collante sociale per il futuro. Porto i saluti del presidente della Regione, Acquaroli, che non può essere presente stamattina. Gli avrebbe fatto piacere, ma mi ha promesso che verrà un giorno per comprare i buoni prodotti del supermercato. Noi prima di Natale in Comune facciamo sempre una cena assieme al ristorante; quest’anno abbiamo detto no, quest’anno cucina ad Aldemiro. Tutto era buonissimo anche se io non c’ero perché ammalata. Ma è stato un bel gesto. Il cibo cucinato da lui aveva un sapore diverso, il sapore della voglia di restare, la forza di vincere la sensazione di scappare. Sarebbe stata la via più semplice. Le radici e il senso di appartenenza hanno dato vita a una scelta coraggiosa, per costruire insieme un domani possibile. Adesso ripartiamo, prendiamo un bel fiato, iniziamo tutti con te per un futuro più tranquillo alla nostra gente".

Quasi non sembra possibile che si tratti dello stesso supermercato. Quando, la mattina del 16 settembre, poche ore dopo l’ondata travolgente che ha distrutto la frazione, noi del Carlino siamo arrivati, il negozio era pieno di fango e tonnellate di merce da buttare: "Pensavo che non ce l’avremmo fatta e invece eccoci qui e ciò è stato possibile soprattutto grazie al calore della gente di Pianello. I messaggi di incoraggiamento e stima, bello, davvero bello". Aldemiro Carletti è felice come il primo giorno di scuola. Il suo supermercato, aperto dieci anni fa, è rinnovato, funzionale ed elegante: "Siamo qui e ripartiamo da zero. In fin dei conti c’è chi ha sofferto molto più di noi per la perdita di persone care e ogni volta penso alla signora Adriana che nell’alluvione ha perso suo marito e suo figlio (Giuseppe e Andrea Tisba, vivevano nel palazzo lì a due passi, ndr). Lasciatemi ringraziare Walter Ricciotti (il proprietario dei muri del negozio, ndr) che si è speso in ogni modo per sistemare il locale e tutti gli altri, fino alle mie commesse che continuano a sopportarmi e che non mi hanno abbandonato dopo la tragedia".

Nessuno è scappato, come ricorda il referente Coal del territorio, Marco Cortucci: "Aldemiro e Gigliola sono stati un esempio per tutti, imprenditori come loro sono oro. Ci hanno messo impegno e determinazione, mostrando amore per la terra mentre sarebbe stato più facile dire ‘faccio altro, vado altrove’. Per noi è un giorno di festa".

Pierfrancesco Curzi