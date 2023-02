Pianeta mare: bellezza e sfruttamento

Così stanno bruciando, uccidendo, umiliando, piegando il mare. Verrebbe da citare gli ultimi versi della straordinaria canzone di Lucio Dalla per descrivere la mostra fotografica "Pianeta Mare" di Yann Arthus-Bertrand e Brian Skerry, per la prima volta in Italia, che si inaugura oggi alla Mole di Ancona. Ma non c’è solo questo nelle 70 splendide foto esposte nell’"isola" vanvitelliana. C’è anche la meraviglia di un mondo in gran parte ancora sconosciuto, lo stupore di fronte ad ambienti e creature già affascinanti di per sé, e ancora di più nella ‘trasfigurazione’ artistica dei due grandi fotografi. Ognuno dei quali ha il suo ruolo. Come spiega Alberto Rossetti, presidente di Civita Mostre e Musei, "l’esposizione è costruita intorno a un doppio dialogo: Bertrand fotografa il mare dall’alto, Skerry dal profondo, con le sue foto subacquee. Poi c’è il dialogo tra la bellezza del mare e i grandi problemi creati dal suo sfruttamento". Con lui c’è l’assessore alla cultura Paolo Marasca, secondo il quale "non esiste luogo più adatto della Mole per ospitare questa mostra d’arte e di cura che intreccia i fili del legame infinito tra l’essere umano e l’elemento più importante del pianeta: l’acqua. Uso il termine cura perché il primo...