"Piangeva e voleva solo far sapere alla mamma che era ancora vivo"

di Pierfrancesco Curzi

Abdul - lo chiameremo così, con un nome di fantasia, per tutelare e garantire la sua privacy di minorenne – era provato dalla serie di brutte esperienza vissute tutte assieme, specie per uno che ha appena 16 anni. Sapeva di essere ormai in buone mani e che quel viaggio in mare, infinito e pauroso, sarebbe presto diventato solo un ricordo. Eppure la sua massima, se non unica preoccupazione è stata in grado di commuovere tutto il personale medico e sanitario salito a bordo: "Il suo obiettivo era far sapere alla mamma, a casa, che lui era vivo, stava bene tutto sommato e finalmente era riuscito ad arrivare in Italia. Da mamma è stato uno choc assistere a questa scena, mi sono immedesimata nei suoi genitori che, sapendolo in cammino tra mille insidie e pericoli, non avendo più sue notizie da giorni erano in forte ansia".

A raccontare questo episodio dello sbarco dei 37 migranti martedì sera al porto di Ancona è una dottoressa presente alla banchina 22.

La parte sanitaria, curata sia dalla Croce Rossa che da personale della nuova Ast, l’azienda sanitaria territoriale che ha preso il posto dell’Asur e delle Aree vaste, è stata fondamentale prima di procedere ai fotosegnalamenti e alla distribuzione dei migranti nei centri di accoglienza assegnati. Il racconto della dottoressa, che preferisce restare anonima, prosegue: "Lui voleva telefonare a casa, il suo telefonino non aveva ovviamente il roaming, non aveva altri pensieri in quel momento. non potevo non emozionarmi, ripeto da mamma, nel sentire un ragazzino che era poco più di un cucciolo, disperato nel voler comunicare con la sua famiglia a migliaia di chilometri di distanza per farla stare tranquilla.

Mi sono immedesimata e ho ceduto all’emozione, un comportamento che un medico non dovrebbe avere, ma l’umanità è un’altra cosa. Quel ragazzino parlava solo arabo e per fortuna c’erano dei mediatori culturali. La cosa strana è che lui è stato l’ultimo a essere visitato di tutti e 37 i migranti e non il primo, però la sua tenacia nel voler compiere quel gesto mi ha colpito. Senza dimenticare che lui, come molti altri, addosso aveva i segni delle violenze subite in Libia dai suoi aguzzini e carcerieri, qualcosa di terribile".

I richiedenti asilo sono stati curati, rifocillati prima della partenza verso le oro destinazioni: "Da quando li abbiamo visti a quando se ne sono andati le loro condizioni erano nettamente migliorate. Tutti si sono dimostrati, a modo loro, riconoscenti per quanto stava accadendo.

È stata una lunga notte, faticosa certo perché era la prima volta per il nostro territorio che l’accoglienza avveniva con certe modalità, ma bellissima e indimenticabile. Adesso ci prepariamo per la prossima".