Piano anti inquinamento. Il prof Bonifazi non ci sta:: "Mancano fondi e dialogo, pronto a farmi da parte"

"Vista la carenza certificata di fondi e la mancata consultazione su una serie di punti nevralgici della strategia, da parte mia si impone una seria riflessione prima di assumermi le enormi responsabilità collegate alla salute dei cittadini". È tutto in salita il pieno recepimento e soprattutto l’applicazione del Pia 2, il piano contro l’inquinamento cittadino coordinato dal professor Floriano Bonifazi. È proprio lui, interpellato ieri, a precisare bene come stanno le cose e soprattutto i dubbi che lo legano a un percorso che in realtà deve ancora iniziare.

La settimana scorsa il sindaco Daniele Silvetti e il suo vicesindaco, con delega al bilancio, Giovanni Zinni, hanno confermato lo stanziamento di 200mila euro a bilancio per il Pia 2. In Commissione martedì lo stesso Zinni ha precisato che per ora a bilancio ci sono i 65-67mila euro per l’annualità 2024, ma che nulla inficia ovviamente alla presenza della stessa voce in capitolo per le annualità 2025 e 2026. Tra le righe Bonifazi parla di "carenza certificata di fondi", l’allergologo fa riferimento a quanto dichiarato dall’assessore regionale all’ambiente al Carlino sempre la settimana scorsa: "Soldi per il Pia 2 di Ancona? Forse riuscirò a strappare i 30mila euro per i rimborsi spese e per la consulenza di Bonifazi, ma per i 300mila euro del piano credo sia impossibile", ha detto Aguzzi. Un’affermazione che non collima esattamente con quanto dichiarato l’altra sera dal sindaco Silvetti durante il periodico incontro con le associazioni ambientaliste (curioso che proprio durante quell’incontro in cui si è parlato molto di Molo Clementino, a Roma veniva ratificato formalmente dal Ministero il Dpss in cui è presente proprio il Molo): "Per quanto riguarda la prosecuzione del Pia – si legge nel comunicato ufficiale diffuso ieri da Italia Nostra – il sindaco Silvetti ha dichiarato che il Comune stanzia a bilancio 200mila euro per i prossimi tre anni e di essere certo che altri 300mila arriveranno dalla Regione Marche". Ora, delle due l’una: o si è verificato un corto circuito nei canali della filiera istituzionale, per cui l’assessore regionale forzista parla senza avere cognizione di causa e non c’è stata comunicazione con il Comune di Ancona, oppure c’è qualcosa che non quadra. Presto se ne saprà ufficialmente di più, ossia quando la Regione confermerà o meno quei 300mila euro per il Pia 2 nella manovra economica di prossima presentazione.

Sulla cautela di Bonifazi, tuttavia, c’è un capitolo più delicato, ossia le linee guida del progetto. Quando parla di "mancata consultazione su alcuni punti nevralgici della strategia", il professore anconetano intende alcuni punti ben precisi: "Prima di proseguire oltre vorrei capire bene il discorso dei due inceneritori (il forno crematorio al cimitero di Tavernelle e la centrale a idrogeno per smaltire i rifiuti alla Baraccola, ndr), sull’ubicazione del plesso scolastico alle Palombare (le nuove Tombari, con scuola materna e in più anche un nuovo nido, ndr) e la ridicola affermazione sulla salubrità dell’ex Savoia in centro. Nel Dup presentato dal sindaco si parlava di Pia 2, ma tutto il resto non c’era".