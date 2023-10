Il piano B di Cecilia e Luca: si licenziano e fanno 5mila chilometri in bici

Ancona, 24 ottobre 2023 – Si licenziano per fare 5mila chilometri in bici. Chissà se nella testa di Cecilia Pignocchi e Luca Loiodice, alla partenza da Ancona, risuonava la canzone di Riccardo Cocciante. Quella che fa "passeggiando in bicicletta accanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina".

Loro, in bici, hanno passeggiato e faticato. Un viaggio lungo 5mila chilometri, alla scoperta della natura e di se stessi. Lei 32 anni, lui 36 hanno pedalato partendo da Ancona, la loro città. A cui Cecilia – tra l’altro – aveva dedicato (anni fa) un docufilm sul Passetto dal titolo ´Grottaroli´. "Abbiamo deciso di licenziarci e di prendere una pausa temporanea dal lavoro, dopo esserci confrontati con la limitatezza del tempo e della vita – racconta Pignocchi – Siamo stati fortunati, non tutti possono farlo. Perché? Beh, anzitutto perché il passaporto, questo pezzo di carta che viene dato per scontato, è l’emblema del privilegio occidentale di poter viaggiare più o meno ovunque".

Galeotto un libro: "Dopo aver letto ´Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals´, di Oliver Burkeman, ho iniziato a sentire una certa urgenza nel dare la priorità a un sogno, un lungo viaggio che ho da sempre e che negli anni ho accantonato per concentrarmi sul mio lavoro".

Si parla di 4mila settimane, nel saggio. E "quattro mila settimane sono il tempo che una persona media ha sulla Terra – riflette Ceciclia – Un dato che ha rimesso in prospettiva le cose. Così, nel pieno delle nostre carriere, abbiamo deciso di lasciare il posto sicuro e di fermare la ruota che gira inesorabile. Siamo partiti da Ancona la mattina del primo maggio e abbiamo iniziato a pedalare verso Trieste continuando a seguire la costa, attraversando Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia fino ad Atene. Da Atene abbiamo preso un traghetto per Kalymnos, isola nell’Egeo, paradiso dell’arrampicata sportiva. Dopo 2 settimane di arrampicata, ci siamo imbarcati approdando a Bodrum. È cominciata da lì l’infinita traversata della Turchia in diagonale, per poi arrivare in Georgia fino alle montagne del Caucaso. Siamo poi scesi lungo il Mar Nero fino al confine con la Turchia. Da questo momento è iniziato il viaggio di ritorno via terra, senza aerei", ma a pedali.

"Dopo 20 ore di bus per Istanbul, abbiamo pedalato verso Salonicco raggiungendo Igoumenitsa, dove ci siamo imbarcati per Brindisi e lentamente abbiamo seguito la costa pedalando fino ad Ancona. Il tempo? Lui continuava a volare come al solito e questa decisione che sembrava così ardua da prendere è diventata quasi nulla rispetto al grande schema della vita".

Tende, case e ostelli, con al seguito un fornelletto: "Cucinavamo sempre le stesse cose. Pasta, zuppa di lenticchie, fagioli, ceci, panini, frutta e qualche kebab. Avena per colazione e talvolta un gelato per tirarci su. Eravamo autonomi, era importante trovare il luogo giusto con una fonte d’acqua, un lago, un fiume o una fontana. Per le emergenze, avevamo delle bottiglie piene. La doccia non era la priorità in mancanza di una fonte".

Leggerezza e libertà, racconta lei, ma anche "irritabilità per la fame, rabbia per il caldo, gioia per l’incontro con qualcuno che vuole aiutarti, paura per l’agguato di un cane, estasi per la discesa. Ho realizzato il sogno di bambina. Cosa abbiamo imparato? Che i turchi sono il popolo più ospitale mai incontrato, che la maggior parte delle persone vuole aiutarti e che la gentilezza è contagiosa. Ah, e che è fondamentale ascoltare il proprio istinto. La pancia è importante tanto quanto il cervello".