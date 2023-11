Piano delle opere pubbliche, più soldi per le manutenzioni

Ammonta a 17 milioni e 538mila euro, di cui oltre 13 milioni riferiti all’anno prossimo, il piano delle opere pubbliche osimane 2024-2026. Nell’elenco spiccano una rotatoria nuova in via Linguetta all’altezza dell’ingresso alla Lega del filo d’oro con mutuo da 350mila euro, la ristrutturazione della Casa del Popolo e relativo parco di via Cialdini per farne un centro polivalente giovanile con un mutuo da 930mila euro e il raddoppio dei fondi per le manutenzioni ordinarie rispetto agli anni passati. In questa voce, nell’arco del prossimo triennio, rientrano ad esempio 30mila euro per i cimiteri, 105mila euro per il selciato in centro storico, 180mila euro per sistemazione strade e marciapiedi, 60mila euro per le fognature, altrettanti per le attrezzature ludiche dedicate alle aree verdi, 90mila euro per i fossi, 150mila euro per interventi alle zone verdi pubbliche, 150mila per gli impianti sportivi, 500mila euro per riqualificazione del maxiparcheggio, 210mila euro per manutenzioni straordinarie alle scuole materne e 150mila quelle elementari e medie. Previsti lavori alla scuola elementare Marta Russo (180mila euro), alla elementare del Borgo (130mila), l’acquisto dell’immobile che ospita la media di Passatempo (171mila euro) e la realizzazione della nuova scuola di Campocavallo (quattro milioni e 875mila e 136 euro). Nel piano delle opere pubbliche triennali ci sono infrastrutture come il bypass di Abbadia (un milione di euro) e tutti i progetti finanziari dal Pnrr, come i 210mila euro per i percorsi di autonomia per persone con disabilità, i 130mila e 337 euro per l’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito, e gli interventi legati al Pinqua che riguardano la ristrutturazione della ex scuola di via Santa Lucia (un milione e 595mila e 733 euro), la riqualificazione del parco e della piazza del Foro Boario, la manutenzione della zona residenziale pubblica di San Marco e la riqualificazione di Porta Vaccaro. Il sindaco Simone Pugnaloni afferma: "Trattandosi dell’anno che conduce alle elezioni comunali, con responsabilità non sono stati impegnati fondi per progetti pluriennali se non quelli già previsti e i cui iter sono in fase conclusiva, come per quelli con i fondi Pnrr o per i mutui già contratti".