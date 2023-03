Piano di aperture straordinarie in provincia

Continuano le aperture straordinarie degli sportelli passaporti della Questura e dei Commissariati della provincia. Dall’inizio del 2023, sono già circa 3000 i passaporti emessi dalla Questura di Ancona. In tutto il 2022 erano stati rilasciati poco più di 1300 passaporti. Allo scopo di agevolare ulteriormente il rilascio del documento e di ridurre i tempi di attesa, il Questore di Ancona ha prolungato l’apertura dello sportello Passaporti della Questura con le seguenti modalità: lunedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”; martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”; mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite “agenda on line”; giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda; venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line”; sabato solo ritiro dei passaporti (09-12). I Commissariati della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno altri open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date: 1° aprile, 15 aprile, 13 maggio, 27 maggio. Sempre garantita a tutti gli utenti della provincia di Ancona la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio) grazie alla quale è sempre possibile scrivere ai sottoelencati indirizzi (o telefonare allo 071-2288474) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità.

Questura di Ancona: [email protected]; Commissariato Ps di Jesi: [email protected]; Commissariato Ps Senigallia: [email protected]; Commissariato Ps di Osimo: [email protected]; Commissariato Ps di Fabriano [email protected]