Piano emergenza: "Eredi Bufarini": assemblea pubblica

Piano di emergenza esterno della ditta Eredi Bufarini di Falconara: in attesa dell’incontro di martedì 11 febbraio convocato dalla Prefettura di Ancona per preparare la campagna informativa sul territorio, in presenza di Comune e enti che hanno contribuito alla stesura del documento, anche i cittadini di Castelferretti si mobilitano. È in programma infatti domani, alle 21, all’auditorium Fallaci, un’assemblea pubblica con l’avvocato Monia Mancini, che ha accompagnato persone e comitati ambientalisti, da metà 2019, nelle loro richieste finalizzate alla redazione del piano.

"La partecipazione della cittadinanza sarà importante per riuscire a stimolare, ancora una volta in maniera propositiva, le Istituzioni tutte", hanno fatto sapere gli organizzatori.