Piano Mattei, dalla Costa d’Avorio in visita alla Mobitaly di Camerano

Una delegazione della Costa d’Avorio, guidata dal Ali Sissoko, sindaco della città di Grand-Lahou, ha visitato l’azienda Mobitaly di Camerano nel quadro di una serie di incontri che la delegazione ivoriana ha avuto nelle Marche per approfondire le tematiche legate al Piano Mattei. Ad accogliere la delegazione, oltre al presidente di Mobitaly Federico Frontalini, il sindaco di Camerano Oriano Mercante, Mauro Scattolini, direttore Confcooperative Marche, Riccardo Dolci, direttore Banca Etica Ancona, Francesco Bastianelli, consigliere con delega all’Internazionalizzazione di Ancona e Mirco Calzolari, Sace Regional Manager. "E’ un grande onore per Mobitaly – ha affermato Frontalini – poter accogliere il sindaco Ali Sissoko e la delegazione ivoriana. E’ molto importante per la nostra cooperativa continuare a stringere rapporti commerciali con l’estero dove apprezzano fortemente l’artigianalità del Made in Italy". Il Piano Mattei mira a rafforzare il partenariato tra l’Italia e i paesi africani mediante l’erogazione, nei prossimi quattro anni, di fondi per un valore pari a 5,5 miliardi di euro, puntando a stimolare ulteriori investimenti sia da parte del settore privato che da quello istituzionale.