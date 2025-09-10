Piano nel caos, blitz della Giunta: "Ho chiesto ai miei assessori di darsi da fare": inizia la pulizia

Sindaco e giunta si accorgono della situazione difficile al Piano e decidono di fare un sopralluogo. È successo ieri mattina quando Daniele Silvetti, senza anticipare le sue intenzioni, ha deciso di recarsi di persona nel quartiere al centro di una serie di problemi che lui e la sua giunta sembrano aver tralasciato. Il giorno prima, dopo la denuncia da parte della titolare di bar del Piano, Martina Fiscaletti, che aveva postato un video emblematico di quanto successo nella zona attorno al mercato, era riemersa l’emergenza di quel pezzo di città dimenticato.

Negli oltre due anni di sindacatura del centrodestra, infatti, non si ricordano iniziative di rilievo a livello culturale, di intrattenimento e anche di natura commerciale in grado di coinvolgere la cittadinanza e gli operatori, migliorando il rapporto con le comunità straniere. Lo conferma il sindaco stesso: "È vero, lo condivido e ho chiesto ai miei assessori competenti di darsi da fare. Intanto il 4 ottobre organizzeremo lì al Piano la Festa dei Popoli".

Silvetti ieri mattina era accompagnato da mezza giunta – presenti gli assessori Angelo Eliantonio, Daniele Berardinelli, Stefano Tombolini e Antonella Andreoli -, polizia locale, Marco Caglioti, dal presidente di Anconambiente, Antonio Gitto, e dal consigliere Francesco Andreani. Oltre all’area sotto la lente d’ingrandimento, le case popolari di piazza d’Armi, la delegazione ha visitato piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, piazzale Loreto e così via: "Ho voluto rendermi conto di persona di quella che era la situazione, ma onestamente non ho trovato tutto questo degrado _ sono le parole del sindaco Silvetti _. Sia chiaro, non avevo avvisato nessuno del mio blitz, quindi nessuno era preparato".

Insomma, l’episodio segnalato dalla Fiscaletti (che non ha incontrato sindaco e assessori) non ha modificato il punti di vista dell’amministrazione comunale. È giusto ricordare che la responsabilità principale di quel sito residenziale è dell’Erap che le case popolari di piazza d’Armi le dovrebbe assegnare e soprattutto le dovrebbe tenere in ordine con particolare attenzione al decoro. È vero, altresì, che il comune dovrebbe avere l’interesse a partecipare a questo atto di decoro, magari non limitandosi a un solo servizio di ripulitura dai cumuli di rifiuti effettuato nell’estate del 2024 dopo una serie di servizi sul degrado in quella zona fatti dal Carlino.

Nonostante il parere della giunta, i problemi al Piano ci sono e verranno affrontati in una imminente assemblea pubblica organizzata dal Comitato dei residenti del Piano e delle Grazie.