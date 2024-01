Piano Neve e Freddo sono pronti: "Operativi in caso di emergenza"

Piano Neve e Freddo, il Comune si cautela mettendo a punto il sistema di intervento in caso di emergenza. "Gli uffici sono pronti per una eventuale emergenza neve – spiega l’assessore Zinni – Il piano di intervento è a posto e da questo punto di vista gli uffici hanno lavorato meticolosamente. In via preventiva abbiamo anche ‘salato’ l’Asse Nord Sud in questi giorni proprio per evitare problemi nei punti più critici. Invitiamo comunque la popolazione, in caso di condizioni meteo avverse, a prendere conoscenza, attraverso il sito dell’amministrazione comunale, di tutte le informazioni utili". Attivata anche la parte sociale del Piano: "Sono stati allertati i servizi sociali per il monitoraggio della situazione e per il servizio di accoglienza per l’emergenza in caso di neve, in collaborazione con la rete territoriale pubblico-privata" aggiunge l’assessore Caucci. L’operatività del Piano si è mossa già a dicembre con l’invio di una lettera di invito a formulare la propria offerta a tutte le ditte presenti sul territorio della provincia di Ancona, sulla base di un accordo quadro triennale con possibilità di proroga. L’apporto di operatori privati esterni, aggiudicatari di gara e dotati di mezzi e personale idonei, è contemplato dal Piano predisposto dal Servizio Manutenzioni, Protezione Civile attraverso il lavoro coordinato di più unità operative. Le ditte private affiancano le maestranze comunali per affrontare gli eventi nevosi con lo spazzamento delle reti viarie principali e il ripristino della viabilità.