Piano sosta Verso il summit con il comitato

Il vertice tra l’amministrazione comunale e il comitato spontaneo e apolitico fatto da più di cento tra operatori commerciali e professionisti del centro di Ancona è stato calendarizzato all’inizio della seconda metà di giugno. Al centro delle attenzioni il piano della sosta, tra parcheggi e a raso, compresa la concessione del maxi parcheggio di piazza Pertini. Sindaco e pezzi della giunta dovrebbero mettere sul piatto le soluzioni a breve, medio e lungo termine: dalla manovra sulle strisce blu, ancora da applicare, ai futuri contenitori, dal San Martino alle aree dentro il porto, a partire da quella alla stazione ferroviaria ‘Ancona Marittima’.

Si parlerà anche del futuro di piazza della Repubblica dove i lavori sono già partiti anche se ancora Palazzo del Popolo non ha chiarito ufficialmente se lo spazio sarà interamente pedonalizzato o se verrà consentito il transito attorno alla chiesa del Sacramento e se ci saranno degli stalli per la sosta veloce. Le parti, in occasione del primo confronto a Palazzo del Popolo che si era svolto il 13 maggio scorso, si erano accordate per ritrovarsi nel giro di un paio di settimane e in quell’occasione sindaco e giunta avrebbero fornito una serie di risposte e di proposte di rilancio del sistema della sosta.

In realtà di settimane ne passeranno più di quattro da quel primo vertice, ma il problema non è quello, quanto la sostanza che Silvetti e gli assessori coinvolti nel piano (Zinni alla mobilità, Tombolini ai lavori pubblici ed Eliantonio al commercio) saranno in grado di mettere nero su bianco. Un piano della sosta in grado di riportare cittadini, visitatori e turisti nel cuore del capoluogo, afflitto, a detta degli stessi commercianti, da un trend molto negativo.

Ancora la data precisa del vertice, in questo caso decisivo per il prosieguo dei rapporti, non c’è, ma è possibile che si trovi un accordo tra lunedì 16 e martedì 17 giugno prossimi. La notizia, intanto è la sorta di ricucitura tra quel gruppo molto nutrito di imprenditori (ci sono tutti i principali negozi del centro città) e le organizzazioni di categoria, tenute fuori dall’iniziativa messa in campo spontaneamente. Giovedì prossimo, 12 giugno, dovrebbe svolgersi una riunione anticipatoria dei temi affrontati la settimana successiva proprio alla presenza dei vertici locali delle associazioni di categoria a cui non aveva certo fatto piacere restare fuori dal dibattito pubblico con l’amministrazione comunale.