"Piano straordinario Sarà un’ossessione"

"La cura della città nel suo complesso è la priorità delle priorità per Ancona e ciò su cui intendo intervenire appena insediata. Uso questa espressione: sarà l’ossessione della prossima amministrazione se mi sarà data l’opportunità di guidarla. L’attenzione deve essere massima in tutti gli ambiti: dalle manutenzioni di strade e marciapiedi a quella del verde, dalla raccolta dei rifiuti al decoro perché ognuno di questi aspetti concorre a fare di Ancona una città più bella, pulita, da vivere e visitare. Operazioni che si inseriscono e si integrano con le grandi trasformazioni in atto. Come? Innanzitutto con un Piano straordinario del decoro, destinando maggiori risorse economiche al settore. Ora ci sono le condizioni per farlo: abbiamo un bilancio del Comune solido e possiamo investire di più. E poi ho in mente il potenziamento dell’organizzazione delle manutenzioni, che consenta di intervenire in maniera tempestiva e coordinata sia nei casi di attività ordinaria sia in caso di imprevisti e urgenze. Questo coinvolgerà la struttura comunale interna che si occupa di una serie di attività manutentive. Vorrei però mettere a sistema anche la nostra multiutility, Mobilità&Parcheggi, controllata al 100 per cento del Comune, azienda molto snella ed efficiente per potenziare ed integrare i servizi che opera con quelli del magazzino interno e realizzarne di nuovi. Sono convinta che questo modello costituirà il terreno fertile su cui innestare le grandi trasformazioni che cambieranno il volto di Ancona".