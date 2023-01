Piano triennale delle opere, oggi arriva l’approvazione

Dovrebbe essere approvato oggi, il piano triennale di opere pubbliche che l’amministrazione Spazzafumo intende realizzare nell’arco del proprio mandato. Ieri pomeriggio, nel corso della riunione capigruppo, sono state illustrate le ultime novità riguardo uno dei documenti cardine del sindaco e della maggioranza: un documento che viene ritenuto in linea con il programma di mandato licenziato alla vigilia della campagna elettorale del 2021. Il triennale, che è ancora in bozza, dovrebbe essere completato nelle prossime ore e presentato in giunta dal vicesindaco Tonino Capriotti: questo farà anche da base al bilancio previsionale, che invece dovrebbe essere licenziato per metà febbraio, almeno secondo le stime dell’amministrazione stessa. Cosa bolle in pentola? Intanto, il comune ha intenzione di reinserire entro breve il restyling di piazza Montebello nel triennale: finora, fa sapere Viale De Gasperi, l’opera non è stata annoverata per mancanza di risorse sufficienti. Il fatto è che la riqualificazione della piazza di Marina Centro, in origine, si era previsto di finanziarla con somme risparmiate dall’ente, ma queste ora saranno utilizzate per appaltare l’opera di adeguamento del ponte su viale Trieste, che vale oltre un milione di euro. Piazza Montebello quindi verrà rifatta grazie ai fondi provenienti dalla monetizzazione della variante ex Remer. Variante che al comune ha fruttato 3 milioni da versare in tre tranche con cadenza annuale: per la precisione 3.093.000 euro, che l’ex sindaco Piunti decise di ridistribuire in diverse voci di spesa. Un milione sarebbe stato investito nell’housing sociale, 93mila euro alla riqualificazione di piazza Ancona, 500mila alla riqualificazione del Ballarin, 400mila euro per la riqualificazione delle pinete in centro, 700mila euro per vari lavori nel quartiere Sentina, fra cui sistemazione delle strade e restyling del sottopasso di via dell’Airone; per coincidenza, gli ultimi 400mila euro avrebbero finanziato, proprio il rifacimento di piazza Montebello. Però l’ultima fetta di questa monetizzazione ad oggi non è stata incassata dall’ente comunale, in quanto questo non ha ancora perfezionato la convenzione con il costruttore. Quindi il vertice di viale De Gasperi ha deciso che l’opera verrà reinserita nel triennale contestualmente all’approvazione del bilancio: si spera che per allora l’ultimo milione Remer entri nelle casse comunali. Oltre a ciò, il triennale includerà la realizzazione dei due nuovi asili – in via Togliatti e via Alfortville – per 2,5 milioni, nonché la riqualificazione della ‘terra di mezzo’ della piscina, per la quale si renderà necessario un investimento pari a 400mila euro. A farsi sentire sono anche i rincari nei costi dei materiali: l’amministrazione parla di un più 20%.

g. d. m.