Piante, arte e prodotti del territorio Tutto pronto per "Portonovo in fiore"

Un festival all’insegna della natura, della musica, dell’arte e dei prodotti del territorio, in una parola del benessere psicofisico e dello stare insieme. Ecco in sintesi "Portonovo in fiore", nuova manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio La Baia. Domani e domenica ad accogliere i visitatori sarà innanzitutto il mercatino dei fiori nella zona del Lago grande, tra piante, prodotti naturali e artigianato artistico. Il Consorzio La Baia proporrà "Portonovo Street food", con una variegata offerta di panini a base di carne o pesce. Domenica, dalle 9 alle 18 Carlo Pietrarossi, Loriana Tittarelli e Renato Brancaleone cureranno l’iniziativa di Stone Balance, per andare alla ricerca del proprio equilibrio grazie alle pietre, per molti una forma di meditazione, di immersione interiore, di consapevolezza della dimensione interna ed esterna. Domani (ore 10) e domenica (ore 15.30) è prevista una passeggiata naturalistico- culturale guidata lungo il sentiero 309 (circa 3.5 km) per scoprire storia, ambiente e fauna della baia, a cura dell’associazione Pungitopo e dell’associazione Ornitologi Marchigiani. Lungo il percorso guide esperte parleranno della storia e dei monumenti della baia, come la chiesa di Santa Maria, visitabile alle 10 in entrambe le giornate (prenotazioni al punto informativo in piazza Roma, a quello di Portonovo o al 3392922855). Varie le iniziative musicali previste. Domani (ore 15.30) esibizione di piano, violino e voce fra la Torre e la Capannina; alle 16 concerto del Nino Rota Ensemble. Domenica dalle 11 concerto jazz per due sassofoni fra la Torre e la Capannina, e musica per chitarra classica e solista lungo i sentieri; dalle 15, alle Terrazze, performance di danza aerea a cura di Giulia Piermattei; dalle 16 concerto per archi dell’Accademia musicale di Ancona (Lago grande). Ci sarà poi ‘Il pianista nel maggiolone’ Omar Conti, che con il suo maggiolino rosso gira l’Italia ‘regalando’ musica alla natura. Si potrà accedere alla baia con il bus navetta gratuito (dalle 8 alle 23; partenze ogni 20 minuti) dal parcheggio a monte o da Ancona con il bus 93 e con una linea apposita, la 95 (gratuita), che partirà da piazza Ugo Bassi. Circolazione vietata dalla piazzetta al Lago grande.

Raimondo Montesi