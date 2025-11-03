Ancona, si preparano i piatti per il presidente Mattarella: “Il menù realizzato dai nostri studenti”

Ancona, 3 novembre 2025 – Più di 70 studenti e docenti coinvolti da Pesaro a San Benedetto, con Loreto a fungere da perno. Un menù ampio e variegato per un viaggio di saperi e sapori nelle Marche del gusto, tra “piatti tipici del territorio e specialità di terra, mare o fritte, accompagnati da vini donati dagli Istituti agrari della regione e dall’Istituto regionale di tutela vini”. E quella “responsabilità, che stiamo gestendo con impegno e passione. Perché consapevoli che non capiti tutti i giorni di poter cucinare per occasioni così speciali, come la visita del Capo dello Stato per la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”. Dietro alle parole del dirigente scolastico Francesco Lucantoni, preside dell’Einstein-Nebbia di Loreto, c’è l’emozione condivisa (di una comunità) e l’attesa che quel giorno (domani, 4 novembre) diventi presto realtà. L’Istituto della città mariana, infatti, è il capofila degli otto alberghieri marchigiani per la preparazione e l’organizzazione del buffet che sarà proposto al Porto Antico di Ancona alle autorità civili, militari e religiose, a margine della cerimonia solenne in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da sud a nord della regione saranno in campo numerosi fornitori e scuole, per un lavoro di squadra che conferma l’eccellenza della formazione marchigiana nei settori dell’enogastronomia e dell’ospitalità: “L’Einstein-Nebbia è referente regionale della Rete nazionale degli istituti alberghieri, Renaia – spiega ancora Lucantoni – e abbiamo avuto il privilegio di poter coordinare le attività degli otto presenti nelle Marche per l’attuazione pratica del buffet. Sono state settimane di intenso lavoro e, negli ultimi giorni, di preparazione e lavorazione dei cibi. Ciascuna scuola arriverà con una propria delegazione, noi avremo circa venti ragazzi e insegnanti”. Tra “piccoli” chef e personale di sala. Venerdì scorso, il briefing finale. “Dovremo essere più precisi possibile, eleganti e professionali”, aggiunge. “Ma siamo sereni perché operare per iniziative come questa dà qualità all’esperienza didattica e rappresenta una straordinaria opportunità di crescita”. Per tutti. “Mi piace sottolineare che i ragazzi con disabilità della nostra scuola, grazie al progetto ‘Tarallegria’, faranno assaggiare dei taralli alle autorità. E se sarà possibile, lo spero – conclude il preside dell’Einstein-Nebbia, Lucantoni – vorrebbero regalarne un pacco al presidente Mattarella”. Insomma, sarà un 4 novembre speciale per Ancona, città e suo porto, e le Marche intere. Ormai pronte ad accogliere il Capo dello Stato e le più alte cariche istituzionali all’ombra del Guasco. Il via, ufficiale, per le celebrazioni intorno alle 11.