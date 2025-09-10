Piazza, bottega e bellezza. Ancona diventa punto di riferimento: "Il centro luogo di destinazione"

Una Loggia dei Mercanti gremita, attenta e partecipe, ha fatto da cornice ieri pomeriggio al convegno che potrebbe segnare un punto di svolta per il futuro del centro. "La Piazza e la Bottega", l’evento ideato da Giuliano Mosconi, founder di Italian Way, non è stato solo un momento di riflessione, ma il lancio di una visione ambiziosa: trasformare il capoluogo in un modello nazionale per la rivitalizzazione dei centri urbani. L’idea è quella di rimettere al centro le relazioni umane, le competenze e l’unicità, in antitesi a un modello di consumo sempre più standardizzato. "I centri storici stanno morendo, e perdere le piazze e le botteghe significa perdere la nostra storia e la nostra abitudine alla bellezza", ha esordito Mosconi. "Ma attenzione, anche i centri commerciali non se la passano bene, la standardizzazione sta generando nuovi bisogni".

Di fronte a una platea composta da imprenditori, commercianti, istituzioni e cittadini, Mosconi ha snocciolato dati e visioni. I consumi annui ad Ancona e nel suo hinterland nei settori chiave come food, casa, moda e tempo libero superano la cifra impressionante di 1,2 miliardi di euro, con il cibo a rappresentare il 60% del totale. "Dobbiamo intercettare questa ricchezza e trovare la vera vocazione del capoluogo- ha continuato- il centro è scomodo, ma la scomodità va progettata per diventare un’esperienza seducente, dove anche design e architettura giocano un ruolo cruciale. Dobbiamo far tornare il centro un luogo di destinazione".

A dare man forte a questa visione, un parterre di "ispiratori" di calibro nazionale. Umberto Montano, anima del Mercato Centrale che attira 15 milioni di visitatori l’anno, ha sottolineato il ruolo imprescindibile della politica "che ha la maggiore responsabilità nel garantire i mezzi di sussistenza e creare le condizioni per lo sviluppo". Paolo Casati ha portato l’esempio vincente del Brera Design District di Milano, spiegando come "nel marketing territoriale, il territorio stesso diventa un brand". Di un "nuovo rinascimento" ha parlato Danilo Paura, uno dei designer più influenti del momento, che ha scelto il centro storico di Rimini per la sua galleria.

La tavola rotonda, moderata da Leopoldo Gasbarro, ha calato il progetto nella realtà anconetana. Toccante l’intervento di Toni Tanfani (Gisa Boutique), che ha ricordato con nostalgia i tempi in cui "Corso Garibaldi, Corso Mazzini e via Stamira erano il cuore pulsante dello shopping. Oggi il centro si è spopolato, dobbiamo creare nuove sinergie". Un sentimento condiviso da tutti gli attori locali presenti, dal vicepresidente della Camera di Commercio Massimiliano Polacco, passando per figure chiave dell’imprenditoria e del credito come Marco Moroder, Camillo Catana Vallemani e Federico Iurescia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ancona e dalla Camera di Commercio delle Marche e sponsorizzato da Morandi Group, si è concluso con una promessa: questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso.