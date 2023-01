Piazza Catalani torna a splendere

Domani alle 11.30 piazza Catalani sarà restituita alla città dopo i lavori di riqualificazione che hanno coinvolto residenti, frequentatori, associazioni, bambini e professionisti del progetto Ludico. Il rilancio di piazza Catalani è frutto della collaborazione tra Comune e collettivo Plasma, con il contributo dell’associazione Jassart e di FabLab. Nell’occasione sarà distribuito un dolce omaggio donato dall’industria dolciaria Bedetti. "L’ho voluta fortemente come esempio di rigenerazione urbana, a costi irrisori e tanta buona volontà. Non voglio che ci sia speculazione politica. È per tutti. Il successo vero è nelle mani dei cittadini, se sapranno capire, apprezzare e utilizzare gelosamente", dice l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi. Era il settembre scorso quando, in quella piazza, era partita la prima opera di urbanistica tattica della città.

Un intervento innovativo, temporaneo e a basso costo per sperimentare un nuovo uso dello spazio pubblico dove amministrazione, associazioni, abitanti del quartiere e cittadini tutti sono stati, insieme e allo stesso tempo, i protagonisti e fruitori di quel cambiamento.

Per 15 giorni gli artisti di strada dell’associazione Jassart, coordinati dal collettivo Plasma assieme all’amministrazione comunale, sono stati impegnati nella realizzazione di un’opera pavimentale e murale lungo tutta la superficie della piazza. Il progetto artistico è stato il frutto di mesi di lavoro. Il disegno a terra di piazza Catalani era stato progettato da un gruppo di giovani architetti e ingegneri, ricercatori e dottorandi dell’Univpm (Silvia Cerigioni, Massimiliano Palummeri, Giulia Gennaretti, Francesco Chiacchera e Benedetta di Leo) in collaborazione con gli artisti di Jassart, un lavoro in cui aspetti più tecnici e apporto artistico hanno dialogato in un unico playground.