Piazza Cavour bistrattata. La più bella resta senza cure. Aiuole secche e troppi rifiuti

Piazza Cavour, la più bella della città e una tra le più emozionanti delle Marche, svilita, maltrattata, abbandonata e usata per feste e mercatini.

Una triste parabola quella che si sta materializzando attorno alla statua del Conte Camillo Benso, spazio vitale e raffinato di Ancona trasformato in un ambiente in totale degrado. Uno dei fiori all’occhiello per i turisti, ad esempio i crocieristi che ogni venerdì sbarcano in città, poco considerato dall’amministrazione comunale.

Ogni settimana i mercatini organizzati dalle organizzazioni di categoria che collaborano con l’amministrazione comunale, dieci giorni fa la fiera campionaria e l’assalto di pubblico per San Ciriaco, senza dimenticare le feste e i concerti di natale. Proprio la recente Fiera di San Ciriaco ha lasciato segni evidenti, a partire, come ricordato nei giorni scorsi dal Carlino, dalla pavimentazione sporcata di olio fritto percolato ovunque nel tratto realizzato appena un anno fa vicino alla sede di Palazzo del Popolo.

Uno sfregio nei confronti dei cittadini che hanno indirettamente pagato i lavori di quel tratto di pavimentazione che arriva fino all’innesto del viale della Vittoria. Cosa dire poi della situazione in cui versa la grande e suggestiva aiuola che circonda la base della statua di Cavour. Abbiamo notato in questi giorni la totale mancanza di cura e soprattutto di fiori e di colori, quei fiori a sempre hanno espresso al massimo la bellezza di quella piazza stupenda restaurata con un intervento conservativo terminato nel 2016.

In questo momento, e siamo nel cuore della primavera, l’aiuola vede la presenza sparuta di qualche margherita qua e là, un paio di papaveri solitari, per il resto spazi incolti su cui i tecnici specializzati in giardinaggio, su input dell’assessorato al verde e al decoro, dovrebbero insistere. Il resto della situazione nella piazza non è idilliaca, tra danni alle ringhiere delle aiuole, e qui ovviamente la responsabilità è degli incivili, cestini sempre pieni, servizio di cura carente. Una pessima immagine, cartolina sbiadita da far ammirare a turisti e anconetani.

Piazza Cavour andrebbe curata più di ogni altro spazio urbano, ma l’abbrivio imboccato è un segnale che va in netta controtendenza.