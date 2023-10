Piazza Cavour, centinaia di bambini per lo show

"La notte bianca è stato un grande successo, parliamo di 20mila presenze, quindi oltre le aspettative: la conferma che quando ci sono le giuste proposte la cittadinanza non si tira indietro. Azzeccata la scelta di utilizzare tante location così come il format prescelto": queste le dichiarazioni dell’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, a cena in piazza Pertini con quasi tutti i componenti della Giunta Silvetti per godersi lo spettacolo di un’Ancona che sta davvero tornando protagonista della movida regionale. Undici luoghi, 6 piazze, oltre 100 musicisti che si sono alternati sui palchi, quasi 40 spettacoli: "Un’offerta completa mai vista prima" ha sottolineato Eliantonio. Anche le associazioni di categoria, in prima linea insieme all’amministrazione comunale e ai privati per la maxi organizzazione della notte bianca, hanno ribadito l’importanza di eventi simili per spingere i consumi e rendere il capoluogo sempre più vivo e attrattivo.

Infatti in corso Amendola si è voluto differenziare dal cartellone lasciando maggiore spazio allo street food e al fashion con l’evento "Total White Party" organizzato in collaborazione con Confartigianato, con l’area pedonalizzata e i negozi aperti fino a mezzanotte proprio come in centro.

In piazza del Plebiscito poi sono state le note del jazz e del blues ad animare la movida in quello che è considerato il salotto della città. Più scatenata l’offerta in piazza Pertini e anche corso Garibaldi a un certo punto si è trasformato in una pista da ballo a cielo aperto tra le melodie rock e swing. Particolare l’offerta al mercato delle Erbe con l’evento nell’evento di "Attenti al luppolo" tra birrifici artigianali e street food nei bistrot del mercato coperto. Erano attese 15mila presenze ieri ma a giudicare dall’enorme afflusso fino alle 22 questa previsione, come affermato da Eliantonio, è stata probabilmente superata. Anche perché molte persone hanno raggiunto il centro città dopo cena, attirati dallo spettacolo principale dei dj dello Zoo di 105 in piazza Cavour, animando il centro fino a oltre la mezzanotte.