Piazza Cavour, portici stile Bologna. Un accordo nuovo coi condomini

L’amministrazione comunale sceglie la via della convenzione con i privati per il decoro di alcune parti di pregio della città emulando quanto sperimentato con successo dal Comune di Bologna. Nello specifico parliamo dei famosi portici bolognesi, Patrimonio dell’Unesco, tra le attrattive principali della città emiliana. Nel capoluogo felsineo la tradizione dei portici è qualcosa di strutturato dalla notte dei tempi e negli anni la sua cura si è trasformata in una grande opportunità. Ancona non può certo vantare quella tradizione e soprattutto la stessa ricchezza e bellezza dei portici bolognesi, ma può invece trarre giovamento da quella esperienza applicando una convenzione virtuosa per salvaguardare l’esistente. Ci riferiamo, in particolare, ai portici di piazza Cavour che vivono da tempo una condizione di degrado a cui l’amministrazione vuole porre rimedio. A seguire con la massima attenzione la cosa, nel dettaglio, sono due consiglieri comunali di maggioranza, Carla Mazzanti (Fratelli d’Italia) e Teodoro Buontempo (Ancona Protagonista per Silvetti). Da tempo i due hanno preso contatti con la dirigenza dei lavori pubblici e con gli amministratori di condominio degli edifici che insistono proprio sui portici della piazza più importante di Ancona. L’obiettivo sarebbe quello di sistemare e valorizzare quelle ‘gallerie’, anche alla luce della presenza di importanti attività commerciali, cerando di trovare soluzioni vantaggiose per tutti, non soltanto sotto il profilo economico e finanziario. In questo senso si inserisce la convenzione che sarebbe sul tavolo dei tecnici, un documento che dovrebbe ricalcare quanto fatto soltanto un anno fa tra il Comune di Bologna, a firma dello stesso sindaco, Matteo Lepore, e l’associazione Confabitare. In pratica i due soggetti hanno trovato un accordo che consente di intervenire per le manutenzioni costanti in modo da avere quelle parti di pregio sempre in ordine. L’accordo prevede una suddivisione dei costi previsti dagli interventi, alcuni obblighi reciproci, ma anche dei vantaggi per tutti sotto vari profili, compreso l’uso degli spazi per iniziative e così via. I portici di piazza Cavour andrebbero sistemati con un intervento di pulizia, di bonifica dalla presenza dei piccioni, proteggendo le arcate con delle reti speciali e non impattanti, oltre a realizzare piccoli interventi strutturali. La strada imboccata p quella giusta e l’esempio della convenzione potrebbe essere replicato anche per altre zone ammalorate di Ancona, ad esempio gli stesi Archi e l’interno della Galleria Dorica. Entro le prossime settimane se ne dovrebbe sapere di più sul tema, ma come ricordavamo prima, la strada ormai è tracciata e potrebbe presto portare dei frutti.