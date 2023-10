Piazza d’Armi senza pace: "Qui c’è da avere paura"

Degrado sociale e microcriminalità in piazza d’Armi, la polizia effettua l’ennesimo blitz, ma intanto l’area trasformata in discarica non viene sistemata. Una pattuglia delle Volanti ieri mattina è intervenuta per dei controlli mirati. Intanto i residenti si dicono stanchi e impauriti: "Non ci renda riconoscibili per favore. Noi viviamo qui e temiamo che qualcuno possa rivalersi contro di noi". Sono le parole di una coppia di anziani che abita nelle casette incastrate tra il campo sportivo di Piano San Lazzaro, via della Montagnola e via Torresi, da anni vivono un vero e proprio incubo legato alle frequentazioni di quell’area di cui l’amministrazione non si sta occupando: "Abbiamo scritto al nuovo sindaco per fargli sapere cosa significa abitare qui – raccontano i due pensionati – ma nessuno ci ha risposto. Sollecitiamo un intervento urgente per sistemare la situazione. Adesso c’è la polizia, ma nel resto del tempo qui se ne vedono di tutti i colori. Guardi lei com’è ridotta l’area, ci sono rifiuti ovunque. Il Comune aspetta il via dei lavori? Speriamo, ma sono anni che sentiamo parlare del nuovo mercato del Piano, ma qui dei lavori ancora non c’è traccia".

Una settimana fa circa il Carlino aveva effettuato un servizio evidenziando con un reportage la situazione dentro e attorno l’ex campo sportivo. Durante il nostro sopralluogo avevamo addirittura assistito a un conferimento illegale di rifiuti da parte di un cittadino italiano che, dopo essere entrato nel campo con l’auto, aveva scaricato di tutto a terra, arricchendo di ulteriore degrado l’area infernale. Durante i giorni di mercato il terreno di gioco, o ciò che ne resta, è usato come parcheggio, per il resto è una vera e propria terra di nessuno. Alcuni anni fa l’area era stata ripulita dalla vecchia amministrazione dopo una serie di eventi. La stessa zona era il centro del consumo di droga alle spalle di un rudere che il Comune ha poi fatto abbattere, togliendo via tutto il degrado e i segni evidenti di spaccio e così via.

Ora l’area è tornata nel degrado e sarebbe necessario quanto meno un servizio speciale di Anconambiente che però l’amministrazione non ha ancora richiesto. L’unica attività diciamo legittima sono le partite di cricket dentro il campo, sport praticato prettamente dalle comunità asiatiche, quella bengalese in primis: "Va bene il gioco – hanno da ridire alcuni residenti – ma spesso le palle usate in quel gioco finiscono addosso alle abitazioni spaccando vetri e facendo altri danni".