Piazza d’Armi, sì alla consegna dei lavori

Anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Ancona su Piazza d’Armi. L’Amministrazione può finalmente procedere con l’assegnazione dei lavori per riqualificare l’area e di costruzione del relativo mercato da 1.500 metri quadrati, da realizzare nello spazio tra il campo da calcio e il supermercato. Così è stato annunciato in una nota dal Comune, informato sull’ordinanza favorevole direttamente dall’avvocata al contenzioso Antonella Andreoli. Con la decisione del Consiglio, la stessa del Tar delle Marche, è stata così rigettata la domanda di sospensiva all’aggiudicazione proposta dalla ditta arrivata seconda in graduatoria. La vicenda aveva avuto inizio a luglio scorso, quando la società vincente si era aggiudicata l’appalto del primo lotto — con importo base complessivo di 8 milioni e 500 mila euro — chiudendo davanti a tutti con un punteggio di 89 punti su 100 e un’offerta al ribasso del 18% sull’importo a base di gara di 7 milioni 101 mila 440 euro, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e l’Iva. Una decisione non condivisa dalla seconda ditta classificata, che aveva impugnato il bando e le operazioni di gara nei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Entrambi però sono stati rigettati perché "non ci sono gli estremi per sospendere gli atti di gara". Via libera dunque alla prima fase dei lavori. L’area di Piazza d’Armi sarà occupata da un cantiere edile e i posti saranno così trasferiti in un’area nei pressi di via Cristoforo Colombo. Il secondo lotto dei lavori, ancora da assegnare, prevederà invece la realizzazione della piazza alberata e di un secondo corpo di fabbrica da almeno 155 stalli, che ospiterà gli spazi commerciali.