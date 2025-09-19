Piazza d’Armi tale e quale. Casette sempre in degrado. Ma l’Erap ora si muove

In piazza d’Armi persiste il degrado dopo lo sfogo della presidente dei commercianti del Piano, Martina Fiscaletti. Qualcosa, tuttavia, inizia a muoversi. Il nuovo presidente dell’Erap (ente regionale per le abitazioni pubbliche), Sergio Cinelli, nei giorni scorsi, assieme ai suoi tecnici, ha incontrato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e alcuni assessori della sua giunta: "Ho espresso la piena disponibilità di Erap Marche a fare convintamente quanto di nostra competenza per riqualificare e rivitalizzare piazza d’Armi e l’intero quartiere afferma Cinelli –. Non ci sottrarremo alle nostre responsabilità e seguirò da vicino la questione. Ancona merita l’attenzione dovuta a un capoluogo, città dove abbiamo diversi cantieri e progetti avviati. C’è la piena volontà di risolvere un problema storico che ha risvolti sociali rilevanti".

Il nuovo presidente dell’Erap, subentrato di recente a Saturnino Di Ruscio, ha già effettuato due sopralluoghi nel quartiere e incontrato anche i membri del presidio dei Carabinieri in Pensione ai quali è stato destinato in comodato gratuito un locale di proprietà Erap per le attività della propria associazione e come presidio del territorio. Ora serve la volontà politica e soprattutto il lavoro dei tecnici di Erap e Comune per approfondire i vari aspetti ed entrare nel vivo delle decisioni. Di sicuro un buon segnale, ma ancora non basta.

Ieri mattina, infatti, il Carlino è tornato nell’area residenziale in questione. L’unica novità rispetto al caos emerso dopo la denuncia della Fiscaletti è stata la rimozione del billiardino prelevato proprio dal bar della presidente dei commercianti del Piano, l’ex chiosco bar Speedy. Per il resto sembra che la scena del degrado e dell’abbandono si sia cristallizzata. Gli stessi cumuli di rifiuti sparsi un po’ ovunque, la vegetazione fuori controllo, le palazzine ridotte in condizioni pessime, alcune lesionate da incendi. Tutto esattamente come il giorno in cui la Fiscaletti fece il video che il Carlino riportò, dando poi adito alle polemiche di quella zona la vive ogni giorni.

Senza contare le piombature degli infissi per impedire occupazioni e accessi illegittimi. La soluzione migliore per ovviare allo scempio residenziale sarebbe assegnare quegli appartamenti alle persone inserite nella graduatori delle case popolari del comune, non prima di averle sistemate e di aver svolto i necessari interventi di bonifica e di ripristino del decoro. Nulla di tutto questo è accaduto negli ultimi anni e nulla si è mosso da due settimane a questa parte nonostante il vero e proprio disagio in cui versa l’area. Di fatto nel comunicato diffuso ieri da Erap non si fa alcuna menzione sulla tempistica degli interventi, ormai sempre più urgenti. A meno che non si decida di attendere la fine del primo stralcio di lavori del mercato che però proseguono piuttosto a rilento.