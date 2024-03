Piazza d’Armi, via ai lavori. Si spostano le bancarelle. Cambiano sosta e viabilità

Il maltempo fa slittare l’applicazione della segnaletica orizzontale degli stalli temporanei al mercato del Piano: "L’intervento era in programma ieri (lunedì, ndr) – è la spiegazione dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini e del dirigente, Stefano Capannelli – ma la pioggia e la variabilità meteo di questi giorni sta ritardando la cosa. Contiamo di sistemare la cosa entro questa settimana per poi procedere allo spostamento temporaneo di alcune bancarelle per consentire di avviare i lavori per la struttura mercatale vera e propria".

In relazione alla necessità di gestire ordinatamente i lavori per il nuovo mercato di piazza D’Armi e di consentire, al tempo stesso, la prosecuzione dell’attività delle bancarelle, è stata firmata un’ordinanza che istituisce una serie di provvedimenti di modifica della circolazione. Dalle 7 alle 15 di ogni martedì e venerdì, nel periodo che va dal 5 marzo 2024 fino al termine dei lavori, in piazza d’Armi è prevista l’interdizione della circolazione veicolare nel tratto che da via della Montagnola conduce a viale Cristoforo Colombo. Per i veicoli provenienti da via Montagnola è previsto l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione parcheggio/via della Marina. Fanno eccezione gli operatori del mercato ambulante e i mezzi per il carico e scarico. Resta autorizzata la sosta dei mezzi degli operatori del mercato ambulante e dei mezzi per il carico e scarico su ambo i lati, nel tratto compreso tra il Consorzio agrario e via Cristoforo Colombo.

Intanto sono partite da alcuni giorni, sebbene a singhiozzo proprio a causa del maltempo, le operazioni preliminari per la bonifica bellica dell’ex campo sportivo di piazza D’Armi, propedeutica all’avvio degli scavi per la realizzazione della nuova struttura del Mercato, che si svilupperà nella zona tra l’ex campo di calcio e l’attuale supermercato, per una superficie complessiva di 2.400 metri quadrati.

Sempre meteo permettendo il cantiere si estenderà fino a metà dell’ex campo sportivo e sarà dunque dimezzata la capienza destinata ai parcheggi. Dai prossimi giorni tutta l’area sarà interessata dai lavori e quindi non potrà più essere utilizzata per le automobili. L’attuale organizzazione logistica della piazza permarrà fino alla conclusione dei lavori riguardanti la nuova struttura. Si tratta della prima tranche dei lavori; la seconda, che riguarda l’attuale spazio del mercato, partirà una volta terminata l’altra.

