Piazza del Papa, furto ed estorsione. I due giovani "cacciati" dalla movida

Dopo la denuncia e il fermo (convalidato poi in carcere) arriva anche il daspo urbano per i due tunisini che il 17 ottobre scorso hanno rubato un cellulare ad una studentessa, in piazza del Papa, cercando poi di estorcerle del denaro per restituirlo. A seguito di istruttoria dell’ufficio Misure di Prevenzione della polizia anticrimine è stato emesso il provvedimento da parte del questore Cesare Capocasa e che sarà notificato ai due giovani, di 24 e 28 anni, nelle prossime ore. Entrambi sono noti alle forze dell’ordine e per i fatti del 17 ottobre sono stati accusati di furto aggravato in concorso e di estorsione ai danni di una 23enne di fuori regione. Il tunisino più grande, che aveva sfilato via dalla tasca della ragazza il telefonino, era stato sottoposto a fermo, ed ora è in carcere dopo la convalida che si è tenuta lunedì scorso. E’ accusato anche di lesioni. Il tunisino più giovane era stato denunciato a piede libero.

A seguito dell’attività svolta il questore ha valutato la condotta di entrambi e visti anche i loro precedenti, ha disposto il darcur per impedirgli di mettere piede, per due anni consecutivi, nei locali del centro. La zona interessata è tutto corso Garibaldi, corso Mazzini, piazza Cavour, piazza Roma e la stessa piazza del Papa. Non potranno accedere a nessun bar o negozio della movida pena una misura più restrittiva. I due sono banditi anche dalle zone vicine a quelle menzionate.

Il daspo urbano, detto "Willy", è in memoria di una giovane vita spezzata proprio in occasione di una rissa tra giovani scoppiata per futili motivi. Ad oggi rappresenta la misura più idonea a frenare i comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica che avvengono nei centri cittadini. Da gennaio scorso il questore ne ha emessi ben 46, in dieci mesi, più di quattro al mese, l’equivalente di uno a settimana. "Continua il lavoro della polizia – commenta il questore Capocasa – per garantire la vivibilità del nostro capoluogo e di tutta la provincia anconetana per assicurare ai nostri giovani spazi e tempi di divertimento compatibili con una comunità onesta e civile quale la nostra".